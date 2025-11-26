- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 341
Kârla kapanan işlemler:
964 (71.88%)
Zararla kapanan işlemler:
377 (28.11%)
En iyi işlem:
66.51 USD
En kötü işlem:
-59.45 USD
Brüt kâr:
2 695.18 USD (279 368 pips)
Brüt zarar:
-1 283.38 USD (811 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (215.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
586.53 USD (20)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
60.05%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
4.24
Alış işlemleri:
526 (39.22%)
Satış işlemleri:
815 (60.78%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-3.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-88.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-328.40 USD (8)
Aylık büyüme:
2.11%
Yıllık tahmin:
25.62%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.27 USD
Maksimum:
332.60 USD (6.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.46% (331.20 USD)
Varlığa göre:
0.03% (1.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1305
|BTCUSD
|27
|US30
|8
|NVDA.NAS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|82
|US30
|5
|NVDA.NAS
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|74K
|BTCUSD
|-611K
|US30
|5.2K
|NVDA.NAS
|37
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.51 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +215.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 31
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 17
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.46 × 13
|
Exness-MT5Real35
|1.50 × 36
IC Market Test Account
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
32%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
14
2%
1 341
71%
60%
2.10
1.05
USD
USD
6%
1:500