SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JA ICMarkets
Auw Jimmy

JA ICMarkets

Auw Jimmy
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 341
Kârla kapanan işlemler:
964 (71.88%)
Zararla kapanan işlemler:
377 (28.11%)
En iyi işlem:
66.51 USD
En kötü işlem:
-59.45 USD
Brüt kâr:
2 695.18 USD (279 368 pips)
Brüt zarar:
-1 283.38 USD (811 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (215.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
586.53 USD (20)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
60.05%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
4.24
Alış işlemleri:
526 (39.22%)
Satış işlemleri:
815 (60.78%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-3.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-88.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-328.40 USD (8)
Aylık büyüme:
2.11%
Yıllık tahmin:
25.62%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.27 USD
Maksimum:
332.60 USD (6.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.46% (331.20 USD)
Varlığa göre:
0.03% (1.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1305
BTCUSD 27
US30 8
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 82
US30 5
NVDA.NAS 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 74K
BTCUSD -611K
US30 5.2K
NVDA.NAS 37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.51 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +215.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 31
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real3
1.12 × 17
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
ICMarketsEU-MT5-5
1.46 × 13
Exness-MT5Real35
1.50 × 36
97 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
IC Market Test Account
İnceleme yok
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JA ICMarkets
Ayda 99 USD
32%
0
0
USD
5.8K
USD
14
2%
1 341
71%
60%
2.10
1.05
USD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.