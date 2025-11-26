SinaisSeções
Auw Jimmy

JA ICMarkets

Auw Jimmy
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 661
Negociações com lucro:
1 197 (72.06%)
Negociações com perda:
464 (27.93%)
Melhor negociação:
140.50 USD
Pior negociação:
-59.45 USD
Lucro bruto:
3 261.56 USD (389 941 pips)
Perda bruta:
-1 545.88 USD (898 072 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (215.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
586.53 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
1.73%
Depósito máximo carregado:
31.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
85
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
5.16
Negociações longas:
652 (39.25%)
Negociações curtas:
1 009 (60.75%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
2.72 USD
Perda média:
-3.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-88.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-328.40 USD (8)
Crescimento mensal:
5.32%
Previsão anual:
64.49%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.27 USD
Máximo:
332.60 USD (6.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.46% (331.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.25% (73.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1600
BTCUSD 52
US30 8
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD 86
US30 5
NVDA.NAS 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 87K
BTCUSD -600K
US30 5.2K
NVDA.NAS 37
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +140.50 USD
Pior negociação: -59 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +215.57 USD
Máxima perda consecutiva: -88.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.31 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
98 mais ...
IC Market Test Account
Sem comentários
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
