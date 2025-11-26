SegnaliSezioni
Auw Jimmy
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 341
Profit Trade:
964 (71.88%)
Loss Trade:
377 (28.11%)
Best Trade:
66.51 USD
Worst Trade:
-59.45 USD
Profitto lordo:
2 695.18 USD (279 368 pips)
Perdita lorda:
-1 283.38 USD (811 247 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (215.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
586.53 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
60.05%
Massimo carico di deposito:
0.29%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
4.24
Long Trade:
526 (39.22%)
Short Trade:
815 (60.78%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-3.40 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-88.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-328.40 USD (8)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
25.62%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.27 USD
Massimale:
332.60 USD (6.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.46% (331.20 USD)
Per equità:
0.03% (1.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1305
BTCUSD 27
US30 8
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 82
US30 5
NVDA.NAS 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 74K
BTCUSD -611K
US30 5.2K
NVDA.NAS 37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.51 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +215.57 USD
Massima perdita consecutiva: -88.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 29
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real3
1.12 × 17
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
ICMarketsEU-MT5-5
1.46 × 13
Exness-MT5Real35
1.50 × 36
97 più
IC Market Test Account
Non ci sono recensioni
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
