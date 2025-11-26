- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 341
Profit Trade:
964 (71.88%)
Loss Trade:
377 (28.11%)
Best Trade:
66.51 USD
Worst Trade:
-59.45 USD
Profitto lordo:
2 695.18 USD (279 368 pips)
Perdita lorda:
-1 283.38 USD (811 247 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (215.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
586.53 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
60.05%
Massimo carico di deposito:
0.29%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
4.24
Long Trade:
526 (39.22%)
Short Trade:
815 (60.78%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-3.40 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-88.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-328.40 USD (8)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
25.62%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.27 USD
Massimale:
332.60 USD (6.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.46% (331.20 USD)
Per equità:
0.03% (1.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1305
|BTCUSD
|27
|US30
|8
|NVDA.NAS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|82
|US30
|5
|NVDA.NAS
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|74K
|BTCUSD
|-611K
|US30
|5.2K
|NVDA.NAS
|37
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.51 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +215.57 USD
Massima perdita consecutiva: -88.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 29
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 17
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.46 × 13
|
Exness-MT5Real35
|1.50 × 36
97 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
IC Market Test Account
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
32%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
14
2%
1 341
71%
60%
2.10
1.05
USD
USD
6%
1:500