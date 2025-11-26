SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / JA ICMarkets
Auw Jimmy

JA ICMarkets

Auw Jimmy
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 661
Transacciones Rentables:
1 197 (72.06%)
Transacciones Irrentables:
464 (27.93%)
Mejor transacción:
140.50 USD
Peor transacción:
-59.45 USD
Beneficio Bruto:
3 261.56 USD (389 941 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 545.88 USD (898 072 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
61 (215.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
586.53 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
1.73%
Carga máxima del depósito:
31.51%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
85
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
5.16
Transacciones Largas:
652 (39.25%)
Transacciones Cortas:
1 009 (60.75%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
2.72 USD
Pérdidas medias:
-3.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-88.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-328.40 USD (8)
Crecimiento al mes:
5.32%
Pronóstico anual:
64.49%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.27 USD
Máxima:
332.60 USD (6.49%)
Reducción relativa:
De balance:
6.46% (331.20 USD)
De fondos:
1.25% (73.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1600
BTCUSD 52
US30 8
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD 86
US30 5
NVDA.NAS 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 87K
BTCUSD -600K
US30 5.2K
NVDA.NAS 37
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +140.50 USD
Peor transacción: -59 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +215.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -88.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.31 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
otros 98...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
IC Market Test Account
No hay comentarios
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
JA ICMarkets
99 USD al mes
39%
0
0
USD
6.1K
USD
18
1%
1 661
72%
2%
2.10
1.03
USD
6%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.