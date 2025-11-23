信号部分
信号 / MetaTrader 4 / The Trading Compass FX
Trinh Ngoc Phu

The Trading Compass FX

Trinh Ngoc Phu
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 10%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
494
盈利交易:
363 (73.48%)
亏损交易:
131 (26.52%)
最好交易:
20.04 USD
最差交易:
-21.98 USD
毛利:
754.82 USD (180 845 pips)
毛利亏损:
-546.41 USD (49 066 pips)
最大连续赢利:
23 (85.81 USD)
最大连续盈利:
85.81 USD (23)
夏普比率:
0.10
交易活动:
93.71%
最大入金加载:
12.04%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.91
长期交易:
199 (40.28%)
短期交易:
295 (59.72%)
利润因子:
1.38
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
2.08 USD
平均损失:
-4.17 USD
最大连续失误:
15 (-123.43 USD)
最大连续亏损:
-123.43 USD (15)
每月增长:
6.34%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
227.90 USD (9.99%)
相对跌幅:
结余:
9.99% (227.90 USD)
净值:
28.27% (625.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD 36
USDJPY 27
GBPJPY 25
AUDJPY 24
CHFJPY 23
GBPNZD 21
EURCAD 20
CADJPY 18
GBPCAD 18
NZDJPY 18
USDCAD 18
EURUSD 18
USDCHF 18
AUDNZD 17
EURJPY 17
GBPAUD 17
AUDCAD 16
GBPCHF 16
NZDCAD 14
EURAUD 14
NZDCHF 13
NZDUSD 12
CADCHF 12
AUDCHF 11
AUDUSD 11
EURGBP 10
GBPUSD 8
USOUSD 7
EURCHF 6
XAUUSD 6
BTCUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD 20
USDJPY 26
GBPJPY 19
AUDJPY 12
CHFJPY 22
GBPNZD 16
EURCAD 11
CADJPY 7
GBPCAD 12
NZDJPY 8
USDCAD -41
EURUSD 14
USDCHF -8
AUDNZD 9
EURJPY 10
GBPAUD 15
AUDCAD 9
GBPCHF 13
NZDCAD 8
EURAUD 8
NZDCHF 8
NZDUSD -17
CADCHF 7
AUDCHF 8
AUDUSD -26
EURGBP 10
GBPUSD -27
USOUSD 30
EURCHF -43
XAUUSD 59
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD 1.9K
USDJPY 2.1K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 842
CHFJPY 2.6K
GBPNZD 1.2K
EURCAD 946
CADJPY 476
GBPCAD 563
NZDJPY -1.7K
USDCAD -3.4K
EURUSD -302
USDCHF -656
AUDNZD 1.1K
EURJPY 327
GBPAUD 1.7K
AUDCAD 983
GBPCHF 701
NZDCAD 608
EURAUD 750
NZDCHF -18
NZDUSD -1.4K
CADCHF -28
AUDCHF 257
AUDUSD -2.9K
EURGBP 730
GBPUSD -2.1K
USOUSD 3K
EURCHF -2.2K
XAUUSD 5.9K
BTCUSD 118K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.04 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +85.81 USD
最大连续亏损: -123.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
Exness-Real17
0.10 × 10
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1985
GMI-Live08
5.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
没有评论
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
