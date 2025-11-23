- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
494
盈利交易:
363 (73.48%)
亏损交易:
131 (26.52%)
最好交易:
20.04 USD
最差交易:
-21.98 USD
毛利:
754.82 USD (180 845 pips)
毛利亏损:
-546.41 USD (49 066 pips)
最大连续赢利:
23 (85.81 USD)
最大连续盈利:
85.81 USD (23)
夏普比率:
0.10
交易活动:
93.71%
最大入金加载:
12.04%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.91
长期交易:
199 (40.28%)
短期交易:
295 (59.72%)
利润因子:
1.38
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
2.08 USD
平均损失:
-4.17 USD
最大连续失误:
15 (-123.43 USD)
最大连续亏损:
-123.43 USD (15)
每月增长:
6.34%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
227.90 USD (9.99%)
相对跌幅:
结余:
9.99% (227.90 USD)
净值:
28.27% (625.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|36
|USDJPY
|27
|GBPJPY
|25
|AUDJPY
|24
|CHFJPY
|23
|GBPNZD
|21
|EURCAD
|20
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|18
|NZDJPY
|18
|USDCAD
|18
|EURUSD
|18
|USDCHF
|18
|AUDNZD
|17
|EURJPY
|17
|GBPAUD
|17
|AUDCAD
|16
|GBPCHF
|16
|NZDCAD
|14
|EURAUD
|14
|NZDCHF
|13
|NZDUSD
|12
|CADCHF
|12
|AUDCHF
|11
|AUDUSD
|11
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|8
|USOUSD
|7
|EURCHF
|6
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|20
|USDJPY
|26
|GBPJPY
|19
|AUDJPY
|12
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|16
|EURCAD
|11
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|12
|NZDJPY
|8
|USDCAD
|-41
|EURUSD
|14
|USDCHF
|-8
|AUDNZD
|9
|EURJPY
|10
|GBPAUD
|15
|AUDCAD
|9
|GBPCHF
|13
|NZDCAD
|8
|EURAUD
|8
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|-17
|CADCHF
|7
|AUDCHF
|8
|AUDUSD
|-26
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|-27
|USOUSD
|30
|EURCHF
|-43
|XAUUSD
|59
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|1.9K
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDJPY
|842
|CHFJPY
|2.6K
|GBPNZD
|1.2K
|EURCAD
|946
|CADJPY
|476
|GBPCAD
|563
|NZDJPY
|-1.7K
|USDCAD
|-3.4K
|EURUSD
|-302
|USDCHF
|-656
|AUDNZD
|1.1K
|EURJPY
|327
|GBPAUD
|1.7K
|AUDCAD
|983
|GBPCHF
|701
|NZDCAD
|608
|EURAUD
|750
|NZDCHF
|-18
|NZDUSD
|-1.4K
|CADCHF
|-28
|AUDCHF
|257
|AUDUSD
|-2.9K
|EURGBP
|730
|GBPUSD
|-2.1K
|USOUSD
|3K
|EURCHF
|-2.2K
|XAUUSD
|5.9K
|BTCUSD
|118K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.04 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +85.81 USD
最大连续亏损: -123.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.10 × 10
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
FusionMarkets-Demo
|0.93 × 28
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
VantageInternational-Live 11
|3.62 × 1985
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|5.67 × 21
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
6
91%
494
73%
94%
1.38
0.42
USD
USD
28%
1:500