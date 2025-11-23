シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / The Trading Compass FX
Trinh Ngoc Phu

The Trading Compass FX

Trinh Ngoc Phu
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
494
利益トレード:
363 (73.48%)
損失トレード:
131 (26.52%)
ベストトレード:
20.04 USD
最悪のトレード:
-21.98 USD
総利益:
754.82 USD (180 845 pips)
総損失:
-546.41 USD (49 066 pips)
最大連続の勝ち:
23 (85.81 USD)
最大連続利益:
85.81 USD (23)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
93.71%
最大入金額:
12.04%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
199 (40.28%)
短いトレード:
295 (59.72%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
2.08 USD
平均損失:
-4.17 USD
最大連続の負け:
15 (-123.43 USD)
最大連続損失:
-123.43 USD (15)
月間成長:
6.34%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
227.90 USD (9.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.99% (227.90 USD)
エクイティによる:
28.27% (625.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURNZD 36
USDJPY 27
GBPJPY 25
AUDJPY 24
CHFJPY 23
GBPNZD 21
EURCAD 20
CADJPY 18
GBPCAD 18
NZDJPY 18
USDCAD 18
EURUSD 18
USDCHF 18
AUDNZD 17
EURJPY 17
GBPAUD 17
AUDCAD 16
GBPCHF 16
NZDCAD 14
EURAUD 14
NZDCHF 13
NZDUSD 12
CADCHF 12
AUDCHF 11
AUDUSD 11
EURGBP 10
GBPUSD 8
USOUSD 7
EURCHF 6
XAUUSD 6
BTCUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURNZD 20
USDJPY 26
GBPJPY 19
AUDJPY 12
CHFJPY 22
GBPNZD 16
EURCAD 11
CADJPY 7
GBPCAD 12
NZDJPY 8
USDCAD -41
EURUSD 14
USDCHF -8
AUDNZD 9
EURJPY 10
GBPAUD 15
AUDCAD 9
GBPCHF 13
NZDCAD 8
EURAUD 8
NZDCHF 8
NZDUSD -17
CADCHF 7
AUDCHF 8
AUDUSD -26
EURGBP 10
GBPUSD -27
USOUSD 30
EURCHF -43
XAUUSD 59
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURNZD 1.9K
USDJPY 2.1K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 842
CHFJPY 2.6K
GBPNZD 1.2K
EURCAD 946
CADJPY 476
GBPCAD 563
NZDJPY -1.7K
USDCAD -3.4K
EURUSD -302
USDCHF -656
AUDNZD 1.1K
EURJPY 327
GBPAUD 1.7K
AUDCAD 983
GBPCHF 701
NZDCAD 608
EURAUD 750
NZDCHF -18
NZDUSD -1.4K
CADCHF -28
AUDCHF 257
AUDUSD -2.9K
EURGBP 730
GBPUSD -2.1K
USOUSD 3K
EURCHF -2.2K
XAUUSD 5.9K
BTCUSD 118K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.04 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +85.81 USD
最大連続損失: -123.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
Exness-Real17
0.10 × 10
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1985
GMI-Live08
5.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
レビューなし
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください