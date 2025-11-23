SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / The Trading Compass FX
Trinh Ngoc Phu

The Trading Compass FX

Trinh Ngoc Phu
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
100
Bénéfice trades:
84 (84.00%)
Perte trades:
16 (16.00%)
Meilleure transaction:
7.66 USD
Pire transaction:
-7.43 USD
Bénéfice brut:
104.07 USD (10 957 pips)
Perte brute:
-34.04 USD (4 176 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (11.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.68 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.59%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
110
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
7.10
Longs trades:
34 (34.00%)
Courts trades:
66 (66.00%)
Facteur de profit:
3.06
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
1.24 USD
Perte moyenne:
-2.13 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-7.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.43 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.50%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9.87 USD (0.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.72% (56.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 9
EURNZD 8
CADJPY 6
USDJPY 6
AUDJPY 6
EURJPY 6
CHFJPY 5
EURCAD 5
USDCAD 5
GBPCAD 4
GBPNZD 4
AUDNZD 4
GBPAUD 4
NZDCHF 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
NZDCAD 3
NZDUSD 3
AUDCAD 2
NZDJPY 2
EURUSD 2
USDCHF 2
CADCHF 2
GBPUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 7
EURNZD 6
CADJPY 5
USDJPY 2
AUDJPY 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
EURCAD 3
USDCAD 3
GBPCAD 3
GBPNZD 3
AUDNZD 2
GBPAUD 4
NZDCHF 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
NZDCAD 2
NZDUSD 2
AUDCAD 1
NZDJPY 2
EURUSD 2
USDCHF 0
CADCHF 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 566
EURNZD 987
CADJPY 705
USDJPY -261
AUDJPY 413
EURJPY 374
CHFJPY 354
EURCAD 296
USDCAD 302
GBPCAD 413
GBPNZD 543
AUDNZD 101
GBPAUD 603
NZDCHF 237
GBPCHF 241
AUDCHF 248
NZDCAD 117
NZDUSD 80
AUDCAD 209
NZDJPY 299
EURUSD 9
USDCHF -290
CADCHF -43
GBPUSD 100
EURGBP 78
EURAUD 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.66 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +11.93 USD
Perte consécutive maximale: -7.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 7
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
1.08 × 25
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.70 × 20
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Target: 5%-10% monthly
Aucun avis
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire