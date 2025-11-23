SinaisSeções
The Trading Compass FX
Trinh Ngoc Phu

The Trading Compass FX

Trinh Ngoc Phu
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
494
Negociações com lucro:
363 (73.48%)
Negociações com perda:
131 (26.52%)
Melhor negociação:
20.04 USD
Pior negociação:
-21.98 USD
Lucro bruto:
754.82 USD (180 845 pips)
Perda bruta:
-546.41 USD (49 066 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (85.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
85.81 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
93.71%
Depósito máximo carregado:
12.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
199 (40.28%)
Negociações curtas:
295 (59.72%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
2.08 USD
Perda média:
-4.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-123.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-123.43 USD (15)
Crescimento mensal:
6.34%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
227.90 USD (9.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.99% (227.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.27% (625.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURNZD 36
USDJPY 27
GBPJPY 25
AUDJPY 24
CHFJPY 23
GBPNZD 21
EURCAD 20
CADJPY 18
GBPCAD 18
NZDJPY 18
USDCAD 18
EURUSD 18
USDCHF 18
AUDNZD 17
EURJPY 17
GBPAUD 17
AUDCAD 16
GBPCHF 16
NZDCAD 14
EURAUD 14
NZDCHF 13
NZDUSD 12
CADCHF 12
AUDCHF 11
AUDUSD 11
EURGBP 10
GBPUSD 8
USOUSD 7
EURCHF 6
XAUUSD 6
BTCUSD 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURNZD 20
USDJPY 26
GBPJPY 19
AUDJPY 12
CHFJPY 22
GBPNZD 16
EURCAD 11
CADJPY 7
GBPCAD 12
NZDJPY 8
USDCAD -41
EURUSD 14
USDCHF -8
AUDNZD 9
EURJPY 10
GBPAUD 15
AUDCAD 9
GBPCHF 13
NZDCAD 8
EURAUD 8
NZDCHF 8
NZDUSD -17
CADCHF 7
AUDCHF 8
AUDUSD -26
EURGBP 10
GBPUSD -27
USOUSD 30
EURCHF -43
XAUUSD 59
BTCUSD 12
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURNZD 1.9K
USDJPY 2.1K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 842
CHFJPY 2.6K
GBPNZD 1.2K
EURCAD 946
CADJPY 476
GBPCAD 563
NZDJPY -1.7K
USDCAD -3.4K
EURUSD -302
USDCHF -656
AUDNZD 1.1K
EURJPY 327
GBPAUD 1.7K
AUDCAD 983
GBPCHF 701
NZDCAD 608
EURAUD 750
NZDCHF -18
NZDUSD -1.4K
CADCHF -28
AUDCHF 257
AUDUSD -2.9K
EURGBP 730
GBPUSD -2.1K
USOUSD 3K
EURCHF -2.2K
XAUUSD 5.9K
BTCUSD 118K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.04 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +85.81 USD
Máxima perda consecutiva: -123.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
Exness-Real17
0.10 × 10
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1985
GMI-Live08
5.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
Sem comentários
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
