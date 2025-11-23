- 자본
- 축소
트레이드:
525
이익 거래:
388 (73.90%)
손실 거래:
137 (26.10%)
최고의 거래:
45.82 USD
최악의 거래:
-30.02 USD
총 수익:
934.87 USD (228 856 pips)
총 손실:
-602.91 USD (53 507 pips)
연속 최대 이익:
23 (85.81 USD)
연속 최대 이익:
134.49 USD (12)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
91.03%
최대 입금량:
12.04%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.46
롱(주식매수):
212 (40.38%)
숏(주식차입매도):
313 (59.62%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
0.63 USD
평균 이익:
2.41 USD
평균 손실:
-4.40 USD
연속 최대 손실:
15 (-123.43 USD)
연속 최대 손실:
-123.43 USD (15)
월별 성장률:
6.29%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
227.90 USD (9.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.99% (227.90 USD)
자본금별:
28.27% (625.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZD
|36
|USDJPY
|27
|GBPJPY
|25
|AUDJPY
|24
|CHFJPY
|23
|EURUSD
|22
|GBPNZD
|21
|EURCAD
|20
|AUDNZD
|20
|AUDCAD
|19
|EURJPY
|19
|USDCHF
|19
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|18
|NZDJPY
|18
|USDCAD
|18
|AUDUSD
|18
|NZDCAD
|17
|GBPAUD
|17
|GBPCHF
|16
|EURAUD
|14
|NZDCHF
|13
|NZDUSD
|12
|CADCHF
|12
|AUDCHF
|11
|XAUUSD
|11
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|9
|USOUSD
|8
|EURCHF
|6
|BTCUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZD
|20
|USDJPY
|26
|GBPJPY
|19
|AUDJPY
|12
|CHFJPY
|22
|EURUSD
|39
|GBPNZD
|16
|EURCAD
|11
|AUDNZD
|9
|AUDCAD
|18
|EURJPY
|20
|USDCHF
|-4
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|12
|NZDJPY
|8
|USDCAD
|-41
|AUDUSD
|-35
|NZDCAD
|17
|GBPAUD
|15
|GBPCHF
|13
|EURAUD
|8
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|-17
|CADCHF
|7
|AUDCHF
|8
|XAUUSD
|121
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|-23
|USOUSD
|35
|EURCHF
|-43
|BTCUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZD
|1.9K
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDJPY
|842
|CHFJPY
|2.6K
|EURUSD
|197
|GBPNZD
|1.2K
|EURCAD
|946
|AUDNZD
|944
|AUDCAD
|1.2K
|EURJPY
|885
|USDCHF
|-604
|CADJPY
|476
|GBPCAD
|563
|NZDJPY
|-1.7K
|USDCAD
|-3.4K
|AUDUSD
|-3.7K
|NZDCAD
|859
|GBPAUD
|1.7K
|GBPCHF
|701
|EURAUD
|750
|NZDCHF
|-18
|NZDUSD
|-1.4K
|CADCHF
|-28
|AUDCHF
|257
|XAUUSD
|12K
|EURGBP
|730
|GBPUSD
|-2K
|USOUSD
|3.5K
|EURCHF
|-2.2K
|BTCUSD
|155K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.82 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +85.81 USD
연속 최대 손실: -123.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.10 × 10
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 28
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
VantageInternational-Live 11
|3.62 × 1985
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|5.67 × 21
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
17%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
8
86%
525
73%
91%
1.55
0.63
USD
USD
28%
1:500