시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / The Trading Compass FX
Trinh Ngoc Phu

The Trading Compass FX

Trinh Ngoc Phu
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 17%
VantageInternational-Live 11
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
525
이익 거래:
388 (73.90%)
손실 거래:
137 (26.10%)
최고의 거래:
45.82 USD
최악의 거래:
-30.02 USD
총 수익:
934.87 USD (228 856 pips)
총 손실:
-602.91 USD (53 507 pips)
연속 최대 이익:
23 (85.81 USD)
연속 최대 이익:
134.49 USD (12)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
91.03%
최대 입금량:
12.04%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.46
롱(주식매수):
212 (40.38%)
숏(주식차입매도):
313 (59.62%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
0.63 USD
평균 이익:
2.41 USD
평균 손실:
-4.40 USD
연속 최대 손실:
15 (-123.43 USD)
연속 최대 손실:
-123.43 USD (15)
월별 성장률:
6.29%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
227.90 USD (9.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.99% (227.90 USD)
자본금별:
28.27% (625.41 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURNZD 36
USDJPY 27
GBPJPY 25
AUDJPY 24
CHFJPY 23
EURUSD 22
GBPNZD 21
EURCAD 20
AUDNZD 20
AUDCAD 19
EURJPY 19
USDCHF 19
CADJPY 18
GBPCAD 18
NZDJPY 18
USDCAD 18
AUDUSD 18
NZDCAD 17
GBPAUD 17
GBPCHF 16
EURAUD 14
NZDCHF 13
NZDUSD 12
CADCHF 12
AUDCHF 11
XAUUSD 11
EURGBP 10
GBPUSD 9
USOUSD 8
EURCHF 6
BTCUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURNZD 20
USDJPY 26
GBPJPY 19
AUDJPY 12
CHFJPY 22
EURUSD 39
GBPNZD 16
EURCAD 11
AUDNZD 9
AUDCAD 18
EURJPY 20
USDCHF -4
CADJPY 7
GBPCAD 12
NZDJPY 8
USDCAD -41
AUDUSD -35
NZDCAD 17
GBPAUD 15
GBPCHF 13
EURAUD 8
NZDCHF 8
NZDUSD -17
CADCHF 7
AUDCHF 8
XAUUSD 121
EURGBP 10
GBPUSD -23
USOUSD 35
EURCHF -43
BTCUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURNZD 1.9K
USDJPY 2.1K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 842
CHFJPY 2.6K
EURUSD 197
GBPNZD 1.2K
EURCAD 946
AUDNZD 944
AUDCAD 1.2K
EURJPY 885
USDCHF -604
CADJPY 476
GBPCAD 563
NZDJPY -1.7K
USDCAD -3.4K
AUDUSD -3.7K
NZDCAD 859
GBPAUD 1.7K
GBPCHF 701
EURAUD 750
NZDCHF -18
NZDUSD -1.4K
CADCHF -28
AUDCHF 257
XAUUSD 12K
EURGBP 730
GBPUSD -2K
USOUSD 3.5K
EURCHF -2.2K
BTCUSD 155K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +45.82 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +85.81 USD
연속 최대 손실: -123.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
Exness-Real17
0.10 × 10
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
1.00 × 28
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1985
GMI-Live08
5.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Target: 5%-10% monthly
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.29 11:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
The Trading Compass FX
월별 30 USD
17%
0
0
USD
2.3K
USD
8
86%
525
73%
91%
1.55
0.63
USD
28%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.