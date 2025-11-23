- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
84 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (16.00%)
En iyi işlem:
7.66 USD
En kötü işlem:
-7.43 USD
Brüt kâr:
104.07 USD (10 957 pips)
Brüt zarar:
-34.04 USD (4 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (11.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.68 USD (12)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
110
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
7.10
Alış işlemleri:
34 (34.00%)
Satış işlemleri:
66 (66.00%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
1.24 USD
Ortalama zarar:
-2.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.43 USD (1)
Aylık büyüme:
3.50%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.87 USD (0.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.72% (56.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|9
|EURNZD
|8
|CADJPY
|6
|USDJPY
|6
|AUDJPY
|6
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|5
|EURCAD
|5
|USDCAD
|5
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|CADCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|7
|EURNZD
|6
|CADJPY
|5
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|EURCAD
|3
|USDCAD
|3
|GBPCAD
|3
|GBPNZD
|3
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|0
|CADCHF
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|566
|EURNZD
|987
|CADJPY
|705
|USDJPY
|-261
|AUDJPY
|413
|EURJPY
|374
|CHFJPY
|354
|EURCAD
|296
|USDCAD
|302
|GBPCAD
|413
|GBPNZD
|543
|AUDNZD
|101
|GBPAUD
|603
|NZDCHF
|237
|GBPCHF
|241
|AUDCHF
|248
|NZDCAD
|117
|NZDUSD
|80
|AUDCAD
|209
|NZDJPY
|299
|EURUSD
|9
|USDCHF
|-290
|CADCHF
|-43
|GBPUSD
|100
|EURGBP
|78
|EURAUD
|100
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.66 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.55 × 115
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|1.08 × 25
|
VantageInternational-Live 11
|1.08 × 12
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
RadexMarkets-Real 6
|5.70 × 20
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
İnceleme yok