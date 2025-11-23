SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / The Trading Compass FX
Trinh Ngoc Phu

The Trading Compass FX

Trinh Ngoc Phu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
84 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (16.00%)
En iyi işlem:
7.66 USD
En kötü işlem:
-7.43 USD
Brüt kâr:
104.07 USD (10 957 pips)
Brüt zarar:
-34.04 USD (4 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (11.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.68 USD (12)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
110
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
7.10
Alış işlemleri:
34 (34.00%)
Satış işlemleri:
66 (66.00%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
1.24 USD
Ortalama zarar:
-2.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.43 USD (1)
Aylık büyüme:
3.50%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.87 USD (0.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.72% (56.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 9
EURNZD 8
CADJPY 6
USDJPY 6
AUDJPY 6
EURJPY 6
CHFJPY 5
EURCAD 5
USDCAD 5
GBPCAD 4
GBPNZD 4
AUDNZD 4
GBPAUD 4
NZDCHF 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
NZDCAD 3
NZDUSD 3
AUDCAD 2
NZDJPY 2
EURUSD 2
USDCHF 2
CADCHF 2
GBPUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 7
EURNZD 6
CADJPY 5
USDJPY 2
AUDJPY 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
EURCAD 3
USDCAD 3
GBPCAD 3
GBPNZD 3
AUDNZD 2
GBPAUD 4
NZDCHF 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
NZDCAD 2
NZDUSD 2
AUDCAD 1
NZDJPY 2
EURUSD 2
USDCHF 0
CADCHF 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 566
EURNZD 987
CADJPY 705
USDJPY -261
AUDJPY 413
EURJPY 374
CHFJPY 354
EURCAD 296
USDCAD 302
GBPCAD 413
GBPNZD 543
AUDNZD 101
GBPAUD 603
NZDCHF 237
GBPCHF 241
AUDCHF 248
NZDCAD 117
NZDUSD 80
AUDCAD 209
NZDJPY 299
EURUSD 9
USDCHF -290
CADCHF -43
GBPUSD 100
EURGBP 78
EURAUD 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.66 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 7
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
1.08 × 25
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.70 × 20
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
İnceleme yok
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
