- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
497
Gewinntrades:
365 (73.44%)
Verlusttrades:
132 (26.56%)
Bester Trade:
45.82 USD
Schlechtester Trade:
-30.02 USD
Bruttoprofit:
819.18 USD (187 280 pips)
Bruttoverlust:
-576.43 USD (52 067 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (85.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
134.49 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
93.71%
Max deposit load:
12.04%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
199 (40.04%)
Short-Positionen:
298 (59.96%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-123.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-123.43 USD (15)
Wachstum pro Monat :
4.75%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
227.90 USD (9.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.99% (227.90 USD)
Kapital:
28.27% (625.41 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURNZD
|36
|USDJPY
|27
|GBPJPY
|25
|AUDJPY
|24
|CHFJPY
|23
|GBPNZD
|21
|EURCAD
|20
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|18
|NZDJPY
|18
|USDCAD
|18
|EURUSD
|18
|USDCHF
|18
|AUDNZD
|17
|EURJPY
|17
|GBPAUD
|17
|AUDCAD
|16
|GBPCHF
|16
|NZDCAD
|14
|EURAUD
|14
|NZDCHF
|13
|NZDUSD
|12
|CADCHF
|12
|AUDCHF
|11
|AUDUSD
|11
|EURGBP
|10
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|8
|USOUSD
|7
|EURCHF
|6
|BTCUSD
|3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURNZD
|20
|USDJPY
|26
|GBPJPY
|19
|AUDJPY
|12
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|16
|EURCAD
|11
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|12
|NZDJPY
|8
|USDCAD
|-41
|EURUSD
|14
|USDCHF
|-8
|AUDNZD
|9
|EURJPY
|10
|GBPAUD
|15
|AUDCAD
|9
|GBPCHF
|13
|NZDCAD
|8
|EURAUD
|8
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|-17
|CADCHF
|7
|AUDCHF
|8
|AUDUSD
|-26
|EURGBP
|10
|XAUUSD
|93
|GBPUSD
|-27
|USOUSD
|30
|EURCHF
|-43
|BTCUSD
|12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURNZD
|1.9K
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDJPY
|842
|CHFJPY
|2.6K
|GBPNZD
|1.2K
|EURCAD
|946
|CADJPY
|476
|GBPCAD
|563
|NZDJPY
|-1.7K
|USDCAD
|-3.4K
|EURUSD
|-302
|USDCHF
|-656
|AUDNZD
|1.1K
|EURJPY
|327
|GBPAUD
|1.7K
|AUDCAD
|983
|GBPCHF
|701
|NZDCAD
|608
|EURAUD
|750
|NZDCHF
|-18
|NZDUSD
|-1.4K
|CADCHF
|-28
|AUDCHF
|257
|AUDUSD
|-2.9K
|EURGBP
|730
|XAUUSD
|9.3K
|GBPUSD
|-2.1K
|USOUSD
|3K
|EURCHF
|-2.2K
|BTCUSD
|118K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +45.82 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.43 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
Exness-Real17
|0.10 × 10
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
|0.93 × 28
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
VantageInternational-Live 11
|3.62 × 1985
GMI-Live08
|5.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
|5.67 × 21
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
FBS-Real-9
|9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
|10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
12%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
6
91%
497
73%
94%
1.42
0.49
USD
USD
28%
1:500