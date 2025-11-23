SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / The Trading Compass FX
Trinh Ngoc Phu

The Trading Compass FX

Trinh Ngoc Phu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
497
Gewinntrades:
365 (73.44%)
Verlusttrades:
132 (26.56%)
Bester Trade:
45.82 USD
Schlechtester Trade:
-30.02 USD
Bruttoprofit:
819.18 USD (187 280 pips)
Bruttoverlust:
-576.43 USD (52 067 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (85.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
134.49 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
93.71%
Max deposit load:
12.04%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
199 (40.04%)
Short-Positionen:
298 (59.96%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-123.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-123.43 USD (15)
Wachstum pro Monat :
4.75%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
227.90 USD (9.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.99% (227.90 USD)
Kapital:
28.27% (625.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURNZD 36
USDJPY 27
GBPJPY 25
AUDJPY 24
CHFJPY 23
GBPNZD 21
EURCAD 20
CADJPY 18
GBPCAD 18
NZDJPY 18
USDCAD 18
EURUSD 18
USDCHF 18
AUDNZD 17
EURJPY 17
GBPAUD 17
AUDCAD 16
GBPCHF 16
NZDCAD 14
EURAUD 14
NZDCHF 13
NZDUSD 12
CADCHF 12
AUDCHF 11
AUDUSD 11
EURGBP 10
XAUUSD 9
GBPUSD 8
USOUSD 7
EURCHF 6
BTCUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD 20
USDJPY 26
GBPJPY 19
AUDJPY 12
CHFJPY 22
GBPNZD 16
EURCAD 11
CADJPY 7
GBPCAD 12
NZDJPY 8
USDCAD -41
EURUSD 14
USDCHF -8
AUDNZD 9
EURJPY 10
GBPAUD 15
AUDCAD 9
GBPCHF 13
NZDCAD 8
EURAUD 8
NZDCHF 8
NZDUSD -17
CADCHF 7
AUDCHF 8
AUDUSD -26
EURGBP 10
XAUUSD 93
GBPUSD -27
USOUSD 30
EURCHF -43
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD 1.9K
USDJPY 2.1K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 842
CHFJPY 2.6K
GBPNZD 1.2K
EURCAD 946
CADJPY 476
GBPCAD 563
NZDJPY -1.7K
USDCAD -3.4K
EURUSD -302
USDCHF -656
AUDNZD 1.1K
EURJPY 327
GBPAUD 1.7K
AUDCAD 983
GBPCHF 701
NZDCAD 608
EURAUD 750
NZDCHF -18
NZDUSD -1.4K
CADCHF -28
AUDCHF 257
AUDUSD -2.9K
EURGBP 730
XAUUSD 9.3K
GBPUSD -2.1K
USOUSD 3K
EURCHF -2.2K
BTCUSD 118K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +45.82 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
Exness-Real17
0.10 × 10
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1985
GMI-Live08
5.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
