- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
84 (84.00%)
Loss Trade:
16 (16.00%)
Best Trade:
7.66 USD
Worst Trade:
-7.43 USD
Profitto lordo:
104.07 USD (10 957 pips)
Perdita lorda:
-34.04 USD (4 176 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (11.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.68 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
7.10
Long Trade:
34 (34.00%)
Short Trade:
66 (66.00%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
1.24 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.43 USD (1)
Crescita mensile:
3.50%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.87 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.72% (56.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|9
|EURNZD
|8
|CADJPY
|6
|USDJPY
|6
|AUDJPY
|6
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|5
|EURCAD
|5
|USDCAD
|5
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|CADCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|7
|EURNZD
|6
|CADJPY
|5
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|EURCAD
|3
|USDCAD
|3
|GBPCAD
|3
|GBPNZD
|3
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|0
|CADCHF
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|566
|EURNZD
|987
|CADJPY
|705
|USDJPY
|-261
|AUDJPY
|413
|EURJPY
|374
|CHFJPY
|354
|EURCAD
|296
|USDCAD
|302
|GBPCAD
|413
|GBPNZD
|543
|AUDNZD
|101
|GBPAUD
|603
|NZDCHF
|237
|GBPCHF
|241
|AUDCHF
|248
|NZDCAD
|117
|NZDUSD
|80
|AUDCAD
|209
|NZDJPY
|299
|EURUSD
|9
|USDCHF
|-290
|CADCHF
|-43
|GBPUSD
|100
|EURGBP
|78
|EURAUD
|100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.66 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.93 USD
Massima perdita consecutiva: -7.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-Real17
|0.00 × 7
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
|0.55 × 115
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
|1.08 × 25
VantageInternational-Live 11
|1.08 × 12
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
|5.70 × 20
FBS-Real-9
|9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
|10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
