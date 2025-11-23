SegnaliSezioni
Trinh Ngoc Phu

The Trading Compass FX

0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
84 (84.00%)
Loss Trade:
16 (16.00%)
Best Trade:
7.66 USD
Worst Trade:
-7.43 USD
Profitto lordo:
104.07 USD (10 957 pips)
Perdita lorda:
-34.04 USD (4 176 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (11.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.68 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
7.10
Long Trade:
34 (34.00%)
Short Trade:
66 (66.00%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
1.24 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.43 USD (1)
Crescita mensile:
3.50%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.87 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.72% (56.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 9
EURNZD 8
CADJPY 6
USDJPY 6
AUDJPY 6
EURJPY 6
CHFJPY 5
EURCAD 5
USDCAD 5
GBPCAD 4
GBPNZD 4
AUDNZD 4
GBPAUD 4
NZDCHF 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
NZDCAD 3
NZDUSD 3
AUDCAD 2
NZDJPY 2
EURUSD 2
USDCHF 2
CADCHF 2
GBPUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 7
EURNZD 6
CADJPY 5
USDJPY 2
AUDJPY 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
EURCAD 3
USDCAD 3
GBPCAD 3
GBPNZD 3
AUDNZD 2
GBPAUD 4
NZDCHF 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
NZDCAD 2
NZDUSD 2
AUDCAD 1
NZDJPY 2
EURUSD 2
USDCHF 0
CADCHF 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 566
EURNZD 987
CADJPY 705
USDJPY -261
AUDJPY 413
EURJPY 374
CHFJPY 354
EURCAD 296
USDCAD 302
GBPCAD 413
GBPNZD 543
AUDNZD 101
GBPAUD 603
NZDCHF 237
GBPCHF 241
AUDCHF 248
NZDCAD 117
NZDUSD 80
AUDCAD 209
NZDJPY 299
EURUSD 9
USDCHF -290
CADCHF -43
GBPUSD 100
EURGBP 78
EURAUD 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.66 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.93 USD
Massima perdita consecutiva: -7.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 7
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
1.08 × 25
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.70 × 20
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Target: 5%-10% monthly
Non ci sono recensioni
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
