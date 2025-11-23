SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / The Trading Compass FX
Trinh Ngoc Phu

The Trading Compass FX

Trinh Ngoc Phu
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
VantageInternational-Live 11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
494
Transacciones Rentables:
363 (73.48%)
Transacciones Irrentables:
131 (26.52%)
Mejor transacción:
20.04 USD
Peor transacción:
-21.98 USD
Beneficio Bruto:
754.82 USD (180 845 pips)
Pérdidas Brutas:
-546.41 USD (49 066 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (85.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
85.81 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
93.71%
Carga máxima del depósito:
12.04%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.91
Transacciones Largas:
199 (40.28%)
Transacciones Cortas:
295 (59.72%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
2.08 USD
Pérdidas medias:
-4.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-123.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-123.43 USD (15)
Crecimiento al mes:
6.34%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
227.90 USD (9.99%)
Reducción relativa:
De balance:
9.99% (227.90 USD)
De fondos:
28.27% (625.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZD 36
USDJPY 27
GBPJPY 25
AUDJPY 24
CHFJPY 23
GBPNZD 21
EURCAD 20
CADJPY 18
GBPCAD 18
NZDJPY 18
USDCAD 18
EURUSD 18
USDCHF 18
AUDNZD 17
EURJPY 17
GBPAUD 17
AUDCAD 16
GBPCHF 16
NZDCAD 14
EURAUD 14
NZDCHF 13
NZDUSD 12
CADCHF 12
AUDCHF 11
AUDUSD 11
EURGBP 10
GBPUSD 8
USOUSD 7
EURCHF 6
XAUUSD 6
BTCUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZD 20
USDJPY 26
GBPJPY 19
AUDJPY 12
CHFJPY 22
GBPNZD 16
EURCAD 11
CADJPY 7
GBPCAD 12
NZDJPY 8
USDCAD -41
EURUSD 14
USDCHF -8
AUDNZD 9
EURJPY 10
GBPAUD 15
AUDCAD 9
GBPCHF 13
NZDCAD 8
EURAUD 8
NZDCHF 8
NZDUSD -17
CADCHF 7
AUDCHF 8
AUDUSD -26
EURGBP 10
GBPUSD -27
USOUSD 30
EURCHF -43
XAUUSD 59
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZD 1.9K
USDJPY 2.1K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 842
CHFJPY 2.6K
GBPNZD 1.2K
EURCAD 946
CADJPY 476
GBPCAD 563
NZDJPY -1.7K
USDCAD -3.4K
EURUSD -302
USDCHF -656
AUDNZD 1.1K
EURJPY 327
GBPAUD 1.7K
AUDCAD 983
GBPCHF 701
NZDCAD 608
EURAUD 750
NZDCHF -18
NZDUSD -1.4K
CADCHF -28
AUDCHF 257
AUDUSD -2.9K
EURGBP 730
GBPUSD -2.1K
USOUSD 3K
EURCHF -2.2K
XAUUSD 5.9K
BTCUSD 118K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.04 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +85.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -123.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
Exness-Real17
0.10 × 10
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1985
GMI-Live08
5.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Target: 5%-10% monthly
No hay comentarios
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The Trading Compass FX
30 USD al mes
10%
0
0
USD
2.2K
USD
6
91%
494
73%
94%
1.38
0.42
USD
28%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.