Total de Trades:
494
Transacciones Rentables:
363 (73.48%)
Transacciones Irrentables:
131 (26.52%)
Mejor transacción:
20.04 USD
Peor transacción:
-21.98 USD
Beneficio Bruto:
754.82 USD (180 845 pips)
Pérdidas Brutas:
-546.41 USD (49 066 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (85.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
85.81 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
93.71%
Carga máxima del depósito:
12.04%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.91
Transacciones Largas:
199 (40.28%)
Transacciones Cortas:
295 (59.72%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
2.08 USD
Pérdidas medias:
-4.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-123.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-123.43 USD (15)
Crecimiento al mes:
6.34%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
227.90 USD (9.99%)
Reducción relativa:
De balance:
9.99% (227.90 USD)
De fondos:
28.27% (625.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURNZD
|36
|USDJPY
|27
|GBPJPY
|25
|AUDJPY
|24
|CHFJPY
|23
|GBPNZD
|21
|EURCAD
|20
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|18
|NZDJPY
|18
|USDCAD
|18
|EURUSD
|18
|USDCHF
|18
|AUDNZD
|17
|EURJPY
|17
|GBPAUD
|17
|AUDCAD
|16
|GBPCHF
|16
|NZDCAD
|14
|EURAUD
|14
|NZDCHF
|13
|NZDUSD
|12
|CADCHF
|12
|AUDCHF
|11
|AUDUSD
|11
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|8
|USOUSD
|7
|EURCHF
|6
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURNZD
|20
|USDJPY
|26
|GBPJPY
|19
|AUDJPY
|12
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|16
|EURCAD
|11
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|12
|NZDJPY
|8
|USDCAD
|-41
|EURUSD
|14
|USDCHF
|-8
|AUDNZD
|9
|EURJPY
|10
|GBPAUD
|15
|AUDCAD
|9
|GBPCHF
|13
|NZDCAD
|8
|EURAUD
|8
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|-17
|CADCHF
|7
|AUDCHF
|8
|AUDUSD
|-26
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|-27
|USOUSD
|30
|EURCHF
|-43
|XAUUSD
|59
|BTCUSD
|12
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURNZD
|1.9K
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDJPY
|842
|CHFJPY
|2.6K
|GBPNZD
|1.2K
|EURCAD
|946
|CADJPY
|476
|GBPCAD
|563
|NZDJPY
|-1.7K
|USDCAD
|-3.4K
|EURUSD
|-302
|USDCHF
|-656
|AUDNZD
|1.1K
|EURJPY
|327
|GBPAUD
|1.7K
|AUDCAD
|983
|GBPCHF
|701
|NZDCAD
|608
|EURAUD
|750
|NZDCHF
|-18
|NZDUSD
|-1.4K
|CADCHF
|-28
|AUDCHF
|257
|AUDUSD
|-2.9K
|EURGBP
|730
|GBPUSD
|-2.1K
|USOUSD
|3K
|EURCHF
|-2.2K
|XAUUSD
|5.9K
|BTCUSD
|118K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.04 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +85.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -123.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Target: 5%-10% monthly
