СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / The Trading Compass FX
Trinh Ngoc Phu

The Trading Compass FX

Trinh Ngoc Phu
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
VantageInternational-Live 11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
494
Прибыльных трейдов:
363 (73.48%)
Убыточных трейдов:
131 (26.52%)
Лучший трейд:
20.04 USD
Худший трейд:
-21.98 USD
Общая прибыль:
754.82 USD (180 845 pips)
Общий убыток:
-546.41 USD (49 066 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (85.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.81 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
93.71%
Макс. загрузка депозита:
12.04%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
199 (40.28%)
Коротких трейдов:
295 (59.72%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
2.08 USD
Средний убыток:
-4.17 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-123.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-123.43 USD (15)
Прирост в месяц:
6.34%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
227.90 USD (9.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.99% (227.90 USD)
По эквити:
28.27% (625.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 36
USDJPY 27
GBPJPY 25
AUDJPY 24
CHFJPY 23
GBPNZD 21
EURCAD 20
CADJPY 18
GBPCAD 18
NZDJPY 18
USDCAD 18
EURUSD 18
USDCHF 18
AUDNZD 17
EURJPY 17
GBPAUD 17
AUDCAD 16
GBPCHF 16
NZDCAD 14
EURAUD 14
NZDCHF 13
NZDUSD 12
CADCHF 12
AUDCHF 11
AUDUSD 11
EURGBP 10
GBPUSD 8
USOUSD 7
EURCHF 6
XAUUSD 6
BTCUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD 20
USDJPY 26
GBPJPY 19
AUDJPY 12
CHFJPY 22
GBPNZD 16
EURCAD 11
CADJPY 7
GBPCAD 12
NZDJPY 8
USDCAD -41
EURUSD 14
USDCHF -8
AUDNZD 9
EURJPY 10
GBPAUD 15
AUDCAD 9
GBPCHF 13
NZDCAD 8
EURAUD 8
NZDCHF 8
NZDUSD -17
CADCHF 7
AUDCHF 8
AUDUSD -26
EURGBP 10
GBPUSD -27
USOUSD 30
EURCHF -43
XAUUSD 59
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD 1.9K
USDJPY 2.1K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 842
CHFJPY 2.6K
GBPNZD 1.2K
EURCAD 946
CADJPY 476
GBPCAD 563
NZDJPY -1.7K
USDCAD -3.4K
EURUSD -302
USDCHF -656
AUDNZD 1.1K
EURJPY 327
GBPAUD 1.7K
AUDCAD 983
GBPCHF 701
NZDCAD 608
EURAUD 750
NZDCHF -18
NZDUSD -1.4K
CADCHF -28
AUDCHF 257
AUDUSD -2.9K
EURGBP 730
GBPUSD -2.1K
USOUSD 3K
EURCHF -2.2K
XAUUSD 5.9K
BTCUSD 118K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.04 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +85.81 USD
Макс. убыток в серии: -123.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
Exness-Real17
0.10 × 10
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1985
GMI-Live08
5.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Target: 5%-10% monthly
Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Trading Compass FX
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
2.2K
USD
6
91%
494
73%
94%
1.38
0.42
USD
28%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.