- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
22 (55.00%)
亏损交易:
18 (45.00%)
最好交易:
32.19 USD
最差交易:
-10.04 USD
毛利:
115.62 USD (14 878 pips)
毛利亏损:
-110.37 USD (15 936 pips)
最大连续赢利:
7 (46.91 USD)
最大连续盈利:
46.91 USD (7)
夏普比率:
0.07
交易活动:
88.97%
最大入金加载:
14.07%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.10
长期交易:
13 (32.50%)
短期交易:
27 (67.50%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
5.26 USD
平均损失:
-6.13 USD
最大连续失误:
5 (-30.76 USD)
最大连续亏损:
-30.76 USD (5)
每月增长:
-34.23%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
3.08 USD
最大值:
51.27 USD (45.65%)
相对跌幅:
结余:
45.65% (51.27 USD)
净值:
23.43% (18.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|-7
|USDJPY
|17
|EURJPY
|-20
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|-4
|XAUUSD
|46
|GBPUSD
|-9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY
|-3.2K
|AUDJPY
|-885
|USDJPY
|2.7K
|EURJPY
|-2.9K
|EURUSD
|149
|NZDJPY
|-631
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-850
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.19 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +46.91 USD
最大连续亏损: -30.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 174
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 58
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.69 × 2134
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 3321
|
ICMarkets-Live07
|0.74 × 807
|
ICMarketsSC-Live23
|0.84 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.92 × 165
|
ICMarkets-Live14
|1.03 × 70
|
ICMarketsSC-Live03
|1.04 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 159
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1180
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
65
USD
USD
7
75%
40
55%
89%
1.04
0.13
USD
USD
46%
1:500