信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Currency Trade
Rommy Wijaya

Currency Trade

Rommy Wijaya
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 9%
Tickmill-Live04
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
40
盈利交易:
22 (55.00%)
亏损交易:
18 (45.00%)
最好交易:
32.19 USD
最差交易:
-10.04 USD
毛利:
115.62 USD (14 878 pips)
毛利亏损:
-110.37 USD (15 936 pips)
最大连续赢利:
7 (46.91 USD)
最大连续盈利:
46.91 USD (7)
夏普比率:
0.07
交易活动:
88.97%
最大入金加载:
14.07%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.10
长期交易:
13 (32.50%)
短期交易:
27 (67.50%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
5.26 USD
平均损失:
-6.13 USD
最大连续失误:
5 (-30.76 USD)
最大连续亏损:
-30.76 USD (5)
每月增长:
-34.23%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
3.08 USD
最大值:
51.27 USD (45.65%)
相对跌幅:
结余:
45.65% (51.27 USD)
净值:
23.43% (18.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CADJPY 9
AUDJPY 7
USDJPY 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDJPY 4
XAUUSD 3
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CADJPY -21
AUDJPY -7
USDJPY 17
EURJPY -20
EURUSD 1
NZDJPY -4
XAUUSD 46
GBPUSD -9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CADJPY -3.2K
AUDJPY -885
USDJPY 2.7K
EURJPY -2.9K
EURUSD 149
NZDJPY -631
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -850
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +32.19 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +46.91 USD
最大连续亏损: -30.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 4
AlphaTradex2-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 174
ICMarkets-Live03
0.59 × 58
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.69 × 2134
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 3321
ICMarkets-Live07
0.74 × 807
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 45
ICMarkets-Live18
0.92 × 165
ICMarkets-Live14
1.03 × 70
ICMarketsSC-Live03
1.04 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1180
87 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 14:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 11:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Currency Trade
每月30 USD
9%
0
0
USD
65
USD
7
75%
40
55%
89%
1.04
0.13
USD
46%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载