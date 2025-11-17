- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
32.19 USD
En kötü işlem:
-5.46 USD
Brüt kâr:
60.30 USD (6 716 pips)
Brüt zarar:
-8.54 USD (850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (46.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.21 USD (6)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.36%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
9.48
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
7.06
Beklenen getiri:
5.18 USD
Ortalama kâr:
7.54 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.46 USD (1)
Aylık büyüme:
86.47%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.08 USD
Maksimum:
5.46 USD (7.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.08% (0.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|46
|GBPUSD
|-9
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|7
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-850
|CADJPY
|689
|AUDJPY
|1.2K
|EURUSD
|202
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.19 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.61 × 51
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 104
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.71 × 1446
|
ICMarkets-Live07
|0.74 × 567
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live02
|0.80 × 2245
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 39
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarkets-Live14
|1.09 × 66
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
|
ICMarketsSC-Live03
|1.17 × 23
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
1
40%
10
80%
100%
7.06
5.18
USD
USD
0%
1:500