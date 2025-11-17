- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
32.19 USD
Worst Trade:
-5.46 USD
Profitto lordo:
60.30 USD (6 716 pips)
Perdita lorda:
-8.54 USD (850 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (46.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.21 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.36%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
9.48
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
7.06
Profitto previsto:
5.18 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.46 USD (1)
Crescita mensile:
86.47%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.08 USD
Massimale:
5.46 USD (7.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.08% (0.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|46
|GBPUSD
|-9
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|7
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-850
|CADJPY
|689
|AUDJPY
|1.2K
|EURUSD
|202
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.19 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.21 USD
Massima perdita consecutiva: -5.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.61 × 51
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 104
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.71 × 1446
|
ICMarkets-Live07
|0.74 × 567
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live02
|0.80 × 2245
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 39
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarkets-Live14
|1.09 × 66
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
|
ICMarketsSC-Live03
|1.17 × 23
Non ci sono recensioni
