Rommy Wijaya

Currency Trade

Rommy Wijaya
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
32.19 USD
Worst Trade:
-5.46 USD
Profitto lordo:
60.30 USD (6 716 pips)
Perdita lorda:
-8.54 USD (850 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (46.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.21 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.36%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
9.48
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
7.06
Profitto previsto:
5.18 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.46 USD (1)
Crescita mensile:
86.47%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.08 USD
Massimale:
5.46 USD (7.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.08% (0.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
GBPUSD 2
CADJPY 2
AUDJPY 2
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 46
GBPUSD -9
CADJPY 5
AUDJPY 7
EURUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -850
CADJPY 689
AUDJPY 1.2K
EURUSD 202
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.19 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.21 USD
Massima perdita consecutiva: -5.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live03
0.61 × 51
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 104
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.71 × 1446
ICMarkets-Live07
0.74 × 567
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live02
0.80 × 2245
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 39
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarkets-Live14
1.09 × 66
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarketsSC-Live03
1.17 × 23
82 più
Non ci sono recensioni
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
