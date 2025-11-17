SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Currency Trade
Rommy Wijaya

Currency Trade

Rommy Wijaya
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -11%
Tickmill-Live04
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
42
Gewinntrades:
22 (52.38%)
Verlusttrades:
20 (47.62%)
Bester Trade:
32.19 USD
Schlechtester Trade:
-10.04 USD
Bruttoprofit:
115.62 USD (14 878 pips)
Bruttoverlust:
-122.21 USD (17 691 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (46.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.91 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
90.00%
Max deposit load:
14.07%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
13 (30.95%)
Short-Positionen:
29 (69.05%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-30.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.76 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-48.12%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.59 USD
Maximaler:
59.05 USD (52.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.57% (59.05 USD)
Kapital:
23.43% (18.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CADJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 6
EURJPY 5
NZDJPY 5
EURUSD 4
XAUUSD 3
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CADJPY -21
AUDJPY -13
USDJPY 17
EURJPY -20
NZDJPY -10
EURUSD 1
XAUUSD 46
GBPUSD -9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CADJPY -3.2K
AUDJPY -1.8K
USDJPY 2.7K
EURJPY -2.9K
NZDJPY -1.5K
EURUSD 149
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -850
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +32.19 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 4
AlphaTradex2-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 174
ICMarkets-Live03
0.59 × 58
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.69 × 2134
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 3321
ICMarkets-Live07
0.74 × 807
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 45
ICMarkets-Live18
0.92 × 165
ICMarkets-Live14
1.03 × 70
ICMarketsSC-Live03
1.04 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1180
noch 87 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.28 23:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 14:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 11:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Currency Trade
30 USD pro Monat
-11%
0
0
USD
53
USD
7
76%
42
52%
90%
0.94
-0.16
USD
53%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.