- 자본
- 축소
트레이드:
44
이익 거래:
23 (52.27%)
손실 거래:
21 (47.73%)
최고의 거래:
32.19 USD
최악의 거래:
-10.04 USD
총 수익:
118.68 USD (15 402 pips)
총 손실:
-123.64 USD (17 834 pips)
연속 최대 이익:
7 (46.91 USD)
연속 최대 이익:
46.91 USD (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
91.07%
최대 입금량:
14.07%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.08
롱(주식매수):
14 (31.82%)
숏(주식차입매도):
30 (68.18%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.11 USD
평균 이익:
5.16 USD
평균 손실:
-5.89 USD
연속 최대 손실:
5 (-30.76 USD)
연속 최대 손실:
-30.76 USD (5)
월별 성장률:
-49.07%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.59 USD
최대한의:
59.05 USD (52.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.57% (59.05 USD)
자본금별:
23.43% (18.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CADJPY
|10
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|6
|EURUSD
|5
|EURJPY
|5
|NZDJPY
|5
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CADJPY
|-18
|AUDJPY
|-13
|USDJPY
|17
|EURUSD
|0
|EURJPY
|-20
|NZDJPY
|-10
|XAUUSD
|46
|GBPUSD
|-9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CADJPY
|-2.7K
|AUDJPY
|-1.8K
|USDJPY
|2.7K
|EURUSD
|6
|EURJPY
|-2.9K
|NZDJPY
|-1.5K
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-850
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +32.19 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +46.91 USD
연속 최대 손실: -30.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 174
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 58
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.69 × 2134
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 3321
|
ICMarkets-Live07
|0.74 × 807
|
ICMarketsSC-Live23
|0.84 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.92 × 165
|
ICMarkets-Live14
|1.03 × 70
|
ICMarketsSC-Live03
|1.04 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 159
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1180
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-8%
0
0
USD
USD
55
USD
USD
8
77%
44
52%
91%
0.95
-0.11
USD
USD
53%
1:500