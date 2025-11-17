리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 4 Tradeview-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 4 Tickmill-Live09 0.00 × 4 AlphaTradex2-Live 0.00 × 3 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live09 0.41 × 174 ICMarkets-Live03 0.59 × 58 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 VantageFXInternational-Live 2 0.67 × 3 Tickmill-Live 0.69 × 2134 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 Tickmill-Live02 0.72 × 3321 ICMarkets-Live07 0.74 × 807 ICMarketsSC-Live23 0.84 × 45 ICMarkets-Live18 0.92 × 165 ICMarkets-Live14 1.03 × 70 ICMarketsSC-Live03 1.04 × 28 ICMarketsSC-Live04 1.07 × 159 ICMarketsSC-Live15 1.14 × 1180 87 더...