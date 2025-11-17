- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
21 (53.84%)
Убыточных трейдов:
18 (46.15%)
Лучший трейд:
32.19 USD
Худший трейд:
-10.04 USD
Общая прибыль:
111.64 USD (14 154 pips)
Общий убыток:
-110.37 USD (15 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (46.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.91 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
88.97%
Макс. загрузка депозита:
14.07%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
13 (33.33%)
Коротких трейдов:
26 (66.67%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
5.32 USD
Средний убыток:
-6.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-30.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.76 USD (5)
Прирост в месяц:
-38.25%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.08 USD
Максимальная:
51.27 USD (45.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.65% (51.27 USD)
По эквити:
23.43% (18.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|5
|USDJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|-7
|EURJPY
|-20
|USDJPY
|14
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|-4
|XAUUSD
|46
|GBPUSD
|-9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADJPY
|-3.2K
|AUDJPY
|-885
|EURJPY
|-2.9K
|USDJPY
|1.9K
|EURUSD
|149
|NZDJPY
|-631
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-850
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.19 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +46.91 USD
Макс. убыток в серии: -30.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 174
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 58
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.69 × 2134
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 3321
|
ICMarkets-Live07
|0.74 × 807
|
ICMarketsSC-Live23
|0.84 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.92 × 165
|
ICMarkets-Live14
|1.03 × 70
|
ICMarketsSC-Live03
|1.04 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 159
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1180
еще 87...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
