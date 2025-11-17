СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Currency Trade
Rommy Wijaya

Currency Trade

Rommy Wijaya
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
21 (53.84%)
Убыточных трейдов:
18 (46.15%)
Лучший трейд:
32.19 USD
Худший трейд:
-10.04 USD
Общая прибыль:
111.64 USD (14 154 pips)
Общий убыток:
-110.37 USD (15 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (46.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.91 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
88.97%
Макс. загрузка депозита:
14.07%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
13 (33.33%)
Коротких трейдов:
26 (66.67%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
5.32 USD
Средний убыток:
-6.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-30.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.76 USD (5)
Прирост в месяц:
-38.25%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.08 USD
Максимальная:
51.27 USD (45.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.65% (51.27 USD)
По эквити:
23.43% (18.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADJPY 9
AUDJPY 7
EURJPY 5
USDJPY 5
EURUSD 4
NZDJPY 4
XAUUSD 3
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADJPY -21
AUDJPY -7
EURJPY -20
USDJPY 14
EURUSD 1
NZDJPY -4
XAUUSD 46
GBPUSD -9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADJPY -3.2K
AUDJPY -885
EURJPY -2.9K
USDJPY 1.9K
EURUSD 149
NZDJPY -631
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -850
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.19 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +46.91 USD
Макс. убыток в серии: -30.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 4
AlphaTradex2-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 174
ICMarkets-Live03
0.59 × 58
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.69 × 2134
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 3321
ICMarkets-Live07
0.74 × 807
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 45
ICMarkets-Live18
0.92 × 165
ICMarkets-Live14
1.03 × 70
ICMarketsSC-Live03
1.04 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1180
еще 87...
Нет отзывов
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 14:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 11:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
