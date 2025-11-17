SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Currency Trade
Rommy Wijaya

Currency Trade

Rommy Wijaya
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
41
Transacciones Rentables:
22 (53.65%)
Transacciones Irrentables:
19 (46.34%)
Mejor transacción:
32.19 USD
Peor transacción:
-10.04 USD
Beneficio Bruto:
115.62 USD (14 878 pips)
Pérdidas Brutas:
-116.50 USD (16 835 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (46.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.91 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
88.97%
Carga máxima del depósito:
14.07%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
13 (31.71%)
Transacciones Cortas:
28 (68.29%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
5.26 USD
Pérdidas medias:
-6.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-30.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.76 USD (5)
Crecimiento al mes:
-35.63%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.08 USD
Máxima:
53.34 USD (47.49%)
Reducción relativa:
De balance:
47.49% (53.34 USD)
De fondos:
23.43% (18.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CADJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDJPY 4
XAUUSD 3
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CADJPY -21
AUDJPY -13
USDJPY 17
EURJPY -20
EURUSD 1
NZDJPY -4
XAUUSD 46
GBPUSD -9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CADJPY -3.2K
AUDJPY -1.8K
USDJPY 2.7K
EURJPY -2.9K
EURUSD 149
NZDJPY -631
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -850
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +32.19 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +46.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 4
AlphaTradex2-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 174
ICMarkets-Live03
0.59 × 58
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.69 × 2134
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 3321
ICMarkets-Live07
0.74 × 807
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 45
ICMarkets-Live18
0.92 × 165
ICMarkets-Live14
1.03 × 70
ICMarketsSC-Live03
1.04 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1180
otros 87...
No hay comentarios
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 14:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 11:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
