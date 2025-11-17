- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
41
Transacciones Rentables:
22 (53.65%)
Transacciones Irrentables:
19 (46.34%)
Mejor transacción:
32.19 USD
Peor transacción:
-10.04 USD
Beneficio Bruto:
115.62 USD (14 878 pips)
Pérdidas Brutas:
-116.50 USD (16 835 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (46.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.91 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
88.97%
Carga máxima del depósito:
14.07%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
13 (31.71%)
Transacciones Cortas:
28 (68.29%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
5.26 USD
Pérdidas medias:
-6.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-30.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.76 USD (5)
Crecimiento al mes:
-35.63%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.08 USD
Máxima:
53.34 USD (47.49%)
Reducción relativa:
De balance:
47.49% (53.34 USD)
De fondos:
23.43% (18.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|-13
|USDJPY
|17
|EURJPY
|-20
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|-4
|XAUUSD
|46
|GBPUSD
|-9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|CADJPY
|-3.2K
|AUDJPY
|-1.8K
|USDJPY
|2.7K
|EURJPY
|-2.9K
|EURUSD
|149
|NZDJPY
|-631
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-850
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +32.19 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +46.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 174
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 58
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.69 × 2134
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 3321
|
ICMarkets-Live07
|0.74 × 807
|
ICMarketsSC-Live23
|0.84 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.92 × 165
|
ICMarkets-Live14
|1.03 × 70
|
ICMarketsSC-Live03
|1.04 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 159
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1180
otros 87...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
59
USD
USD
7
75%
41
53%
89%
0.99
-0.02
USD
USD
47%
1:500