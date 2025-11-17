Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLtd-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 3 Tradeview-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 3 Pepperstone-Demo01 0.00 × 3 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarkets-Live03 0.61 × 51 ICMarketsSC-Live09 0.65 × 104 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 VantageFXInternational-Live 2 0.67 × 3 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 Tickmill-Live 0.71 × 1446 ICMarkets-Live07 0.74 × 567 ICMarkets-Live04 0.80 × 15 Tickmill-Live02 0.80 × 2245 ICMarkets-Live18 0.84 × 105 ICMarketsSC-Live23 0.90 × 39 ICMarketsSC-Live04 1.05 × 82 ICMarkets-Live14 1.09 × 66 ICMarketsSC-Live15 1.14 × 1177 ICMarketsSC-Live03 1.17 × 23 82 plus...