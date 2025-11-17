- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
22 (52.38%)
損失トレード:
20 (47.62%)
ベストトレード:
32.19 USD
最悪のトレード:
-10.04 USD
総利益:
115.62 USD (14 878 pips)
総損失:
-122.21 USD (17 691 pips)
最大連続の勝ち:
7 (46.91 USD)
最大連続利益:
46.91 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
90.00%
最大入金額:
14.07%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
13 (30.95%)
短いトレード:
29 (69.05%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.16 USD
平均利益:
5.26 USD
平均損失:
-6.11 USD
最大連続の負け:
5 (-30.76 USD)
最大連続損失:
-30.76 USD (5)
月間成長:
-48.12%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.59 USD
最大の:
59.05 USD (52.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.57% (59.05 USD)
エクイティによる:
23.43% (18.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|6
|EURJPY
|5
|NZDJPY
|5
|EURUSD
|4
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|-13
|USDJPY
|17
|EURJPY
|-20
|NZDJPY
|-10
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|46
|GBPUSD
|-9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CADJPY
|-3.2K
|AUDJPY
|-1.8K
|USDJPY
|2.7K
|EURJPY
|-2.9K
|NZDJPY
|-1.5K
|EURUSD
|149
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-850
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32.19 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +46.91 USD
最大連続損失: -30.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 174
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 58
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.69 × 2134
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 3321
|
ICMarkets-Live07
|0.74 × 807
|
ICMarketsSC-Live23
|0.84 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.92 × 165
|
ICMarkets-Live14
|1.03 × 70
|
ICMarketsSC-Live03
|1.04 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 159
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1180
レビューなし
