Rommy Wijaya

Currency Trade

Rommy Wijaya
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -11%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
22 (52.38%)
損失トレード:
20 (47.62%)
ベストトレード:
32.19 USD
最悪のトレード:
-10.04 USD
総利益:
115.62 USD (14 878 pips)
総損失:
-122.21 USD (17 691 pips)
最大連続の勝ち:
7 (46.91 USD)
最大連続利益:
46.91 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
90.00%
最大入金額:
14.07%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
13 (30.95%)
短いトレード:
29 (69.05%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.16 USD
平均利益:
5.26 USD
平均損失:
-6.11 USD
最大連続の負け:
5 (-30.76 USD)
最大連続損失:
-30.76 USD (5)
月間成長:
-48.12%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.59 USD
最大の:
59.05 USD (52.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.57% (59.05 USD)
エクイティによる:
23.43% (18.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CADJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 6
EURJPY 5
NZDJPY 5
EURUSD 4
XAUUSD 3
GBPUSD 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CADJPY -21
AUDJPY -13
USDJPY 17
EURJPY -20
NZDJPY -10
EURUSD 1
XAUUSD 46
GBPUSD -9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CADJPY -3.2K
AUDJPY -1.8K
USDJPY 2.7K
EURJPY -2.9K
NZDJPY -1.5K
EURUSD 149
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -850
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +32.19 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +46.91 USD
最大連続損失: -30.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 4
AlphaTradex2-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 174
ICMarkets-Live03
0.59 × 58
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.69 × 2134
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 3321
ICMarkets-Live07
0.74 × 807
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 45
ICMarkets-Live18
0.92 × 165
ICMarkets-Live14
1.03 × 70
ICMarketsSC-Live03
1.04 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1180
87 より多く...
レビューなし
2025.12.28 23:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 14:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 11:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください