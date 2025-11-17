- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
22 (52.38%)
Negociações com perda:
20 (47.62%)
Melhor negociação:
32.19 USD
Pior negociação:
-10.04 USD
Lucro bruto:
115.62 USD (14 878 pips)
Perda bruta:
-122.21 USD (17 691 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (46.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.91 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
90.00%
Depósito máximo carregado:
14.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
13 (30.95%)
Negociações curtas:
29 (69.05%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.16 USD
Lucro médio:
5.26 USD
Perda média:
-6.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-30.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.76 USD (5)
Crescimento mensal:
-48.12%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.59 USD
Máximo:
59.05 USD (52.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.57% (59.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.43% (18.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|6
|EURJPY
|5
|NZDJPY
|5
|EURUSD
|4
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|-13
|USDJPY
|17
|EURJPY
|-20
|NZDJPY
|-10
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|46
|GBPUSD
|-9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CADJPY
|-3.2K
|AUDJPY
|-1.8K
|USDJPY
|2.7K
|EURJPY
|-2.9K
|NZDJPY
|-1.5K
|EURUSD
|149
|XAUUSD
|4.6K
|GBPUSD
|-850
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +32.19 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +46.91 USD
Máxima perda consecutiva: -30.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 174
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 58
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.69 × 2134
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 3321
|
ICMarkets-Live07
|0.74 × 807
|
ICMarketsSC-Live23
|0.84 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.92 × 165
|
ICMarkets-Live14
|1.03 × 70
|
ICMarketsSC-Live03
|1.04 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 159
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1180
