Rommy Wijaya

Currency Trade

Rommy Wijaya
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -11%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
22 (52.38%)
Negociações com perda:
20 (47.62%)
Melhor negociação:
32.19 USD
Pior negociação:
-10.04 USD
Lucro bruto:
115.62 USD (14 878 pips)
Perda bruta:
-122.21 USD (17 691 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (46.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.91 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
90.00%
Depósito máximo carregado:
14.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
13 (30.95%)
Negociações curtas:
29 (69.05%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.16 USD
Lucro médio:
5.26 USD
Perda média:
-6.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-30.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.76 USD (5)
Crescimento mensal:
-48.12%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.59 USD
Máximo:
59.05 USD (52.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.57% (59.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.43% (18.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CADJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 6
EURJPY 5
NZDJPY 5
EURUSD 4
XAUUSD 3
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CADJPY -21
AUDJPY -13
USDJPY 17
EURJPY -20
NZDJPY -10
EURUSD 1
XAUUSD 46
GBPUSD -9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CADJPY -3.2K
AUDJPY -1.8K
USDJPY 2.7K
EURJPY -2.9K
NZDJPY -1.5K
EURUSD 149
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -850
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.19 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +46.91 USD
Máxima perda consecutiva: -30.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 4
AlphaTradex2-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 174
ICMarkets-Live03
0.59 × 58
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.69 × 2134
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 3321
ICMarkets-Live07
0.74 × 807
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 45
ICMarkets-Live18
0.92 × 165
ICMarkets-Live14
1.03 × 70
ICMarketsSC-Live03
1.04 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1180
87 mais ...
Sem comentários
2025.12.28 23:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 14:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 11:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Currency Trade
30 USD por mês
-11%
0
0
USD
53
USD
7
76%
42
52%
90%
0.94
-0.16
USD
53%
1:500
