交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。
交易:
1 711
盈利交易:
813 (47.51%)
亏损交易:
898 (52.48%)
最好交易:
3 437.28 USD
最差交易:
-1 816.92 USD
毛利:
64 697.87 USD (198 409 pips)
毛利亏损:
-42 542.94 USD (208 882 pips)
最大连续赢利:
15 (79.18 USD)
最大连续盈利:
5 300.97 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
0.87%
最大入金加载:
56.40%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
4.20
长期交易:
844 (49.33%)
短期交易:
867 (50.67%)
利润因子:
1.52
预期回报:
12.95 USD
平均利润:
79.58 USD
平均损失:
-47.38 USD
最大连续失误:
27 (-121.83 USD)
最大连续亏损:
-3 645.53 USD (3)
每月增长:
-33.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
316.86 USD
最大值:
5 270.39 USD (26.94%)
相对跌幅:
结余:
70.57% (2 428.44 USD)
净值:
35.61% (487.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1635
|USDCHF
|64
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|22K
|USDCHF
|80
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-12K
|USDCHF
|1.4K
|NZDCAD
|254
|AUDCAD
|2
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 437.28 USD
最差交易: -1 817 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +79.18 USD
最大连续亏损: -121.83 USD
DoRich — 引領亞洲理財教育與演算法投資的先鋒品牌。
我們融合投資教育、交易技術與自研演算法（Algo）系統，致力於打造兼具「知識深度、技術實力與市場成效」的全方位理財平台。
DoRich 以 Education × FinTech 為核心驅動，將金融教育與科技創新完美結合，讓學習者能真正以科技與數據思維駕馭市場，將知識轉化為可持續的財富增長力。
我們的 Algo Team 研發多套專有演算法交易模型，經過嚴謹的歷史回測與實盤驗證，並在多個國際社交交易平台（Social Trading Platforms）中保持卓越表現 —— 在多個平台的 交易表現與交易評分 名列前茅，其中更在數個全球性平台榮登全球第一與亞洲第一，成為專業投資者及教育機構共同關注的標杆。
在教育領域，DoRich 提供結構化的技術分析與投資訓練課程，幫助學員透過分析市場走勢與交易信號，建立具備風險管理原則的穩健交易策略。我們亦設有 Algo 工作坊，教授學生如何挑選並評估合適的演算法策略，培養能夠融合人類判斷與AI交易信號的「新世代智能投資者」。
我們的業務橫跨三大核心板塊：
1️⃣ 理財教育與投資訓練 —— 深入涵蓋技術分析、風險管理、量化策略及資產配置，培養具備獨立判斷力的專業投資者。
2️⃣ 演算法交易與量化開發 —— 由專業量化團隊自主研發AI模型與交易策略，透過多策略信號組合實現穩定收益與風險控制。
3️⃣ 社群與投資生態圈 —— 透過 The Incubator+ 平台，凝聚投資者、交易員與Algo開發者，共享策略、模型與實盤成果，打造協作共贏的金融科技社群。
在 DoRich，我們相信財富自由不再只是理想，而是知識、紀律與科技融合下的可複製結果。
