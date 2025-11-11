信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MH MARKET 612543
Cheung Fai Alex Yu

MH MARKET 612543

Cheung Fai Alex Yu
0条评论
可靠性
79
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2024 1 976%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 711
盈利交易:
813 (47.51%)
亏损交易:
898 (52.48%)
最好交易:
3 437.28 USD
最差交易:
-1 816.92 USD
毛利:
64 697.87 USD (198 409 pips)
毛利亏损:
-42 542.94 USD (208 882 pips)
最大连续赢利:
15 (79.18 USD)
最大连续盈利:
5 300.97 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
0.87%
最大入金加载:
56.40%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
4.20
长期交易:
844 (49.33%)
短期交易:
867 (50.67%)
利润因子:
1.52
预期回报:
12.95 USD
平均利润:
79.58 USD
平均损失:
-47.38 USD
最大连续失误:
27 (-121.83 USD)
最大连续亏损:
-3 645.53 USD (3)
每月增长:
-33.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
316.86 USD
最大值:
5 270.39 USD (26.94%)
相对跌幅:
结余:
70.57% (2 428.44 USD)
净值:
35.61% (487.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1635
USDCHF 64
NZDCAD 8
AUDCAD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 22K
USDCHF 80
NZDCAD 7
AUDCAD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -12K
USDCHF 1.4K
NZDCAD 254
AUDCAD 2
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 437.28 USD
最差交易: -1 817 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +79.18 USD
最大连续亏损: -121.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MohicansMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real6
3.00 × 1
DoRich — 引領亞洲理財教育與演算法投資的先鋒品牌。
我們融合投資教育、交易技術與自研演算法（Algo）系統，致力於打造兼具「知識深度、技術實力與市場成效」的全方位理財平台。
DoRich 以 Education × FinTech 為核心驅動，將金融教育與科技創新完美結合，讓學習者能真正以科技與數據思維駕馭市場，將知識轉化為可持續的財富增長力。

我們的 Algo Team 研發多套專有演算法交易模型，經過嚴謹的歷史回測與實盤驗證，並在多個國際社交交易平台（Social Trading Platforms）中保持卓越表現 —— 在多個平台的 交易表現與交易評分 名列前茅，其中更在數個全球性平台榮登全球第一與亞洲第一，成為專業投資者及教育機構共同關注的標杆。

在教育領域，DoRich 提供結構化的技術分析與投資訓練課程，幫助學員透過分析市場走勢與交易信號，建立具備風險管理原則的穩健交易策略。我們亦設有 Algo 工作坊，教授學生如何挑選並評估合適的演算法策略，培養能夠融合人類判斷與AI交易信號的「新世代智能投資者」。

我們的業務橫跨三大核心板塊：
1️⃣ 理財教育與投資訓練 —— 深入涵蓋技術分析、風險管理、量化策略及資產配置，培養具備獨立判斷力的專業投資者。
2️⃣ 演算法交易與量化開發 —— 由專業量化團隊自主研發AI模型與交易策略，透過多策略信號組合實現穩定收益與風險控制。
3️⃣ 社群與投資生態圈 —— 透過 The Incubator+ 平台，凝聚投資者、交易員與Algo開發者，共享策略、模型與實盤成果，打造協作共贏的金融科技社群。

在 DoRich，我們相信財富自由不再只是理想，而是知識、紀律與科技融合下的可複製結果。
没有评论
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 11:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 05:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 04:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 07:20
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 2.98% of days out of 504 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
