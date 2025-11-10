- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
275
盈利交易:
142 (51.63%)
亏损交易:
133 (48.36%)
最好交易:
8.60 USD
最差交易:
-16.99 USD
毛利:
812.94 USD (799 708 pips)
毛利亏损:
-836.92 USD (830 641 pips)
最大连续赢利:
12 (55.96 USD)
最大连续盈利:
55.96 USD (12)
夏普比率:
0.01
交易活动:
16.65%
最大入金加载:
29.23%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
35
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.17
长期交易:
148 (53.82%)
短期交易:
127 (46.18%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.09 USD
平均利润:
5.72 USD
平均损失:
-6.29 USD
最大连续失误:
6 (-37.12 USD)
最大连续亏损:
-37.12 USD (6)
每月增长:
-53.22%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
29.98 USD
最大值:
144.68 USD (77.29%)
相对跌幅:
结余:
65.58% (144.68 USD)
净值:
8.54% (10.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.60 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +55.96 USD
最大连续亏损: -37.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月59 USD
-24%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
8
96%
275
51%
17%
0.97
-0.09
USD
USD
66%
1:500