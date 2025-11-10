SinyallerBölümler
Tran Ngoc Han

ICP

Tran Ngoc Han
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 59 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
Exness-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
76 (55.88%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (44.12%)
En iyi işlem:
8.60 USD
En kötü işlem:
-12.37 USD
Brüt kâr:
428.81 USD (415 531 pips)
Brüt zarar:
-375.98 USD (369 735 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (55.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.96 USD (12)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
18.66%
Maks. mevduat yükü:
29.23%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
72 (52.94%)
Satış işlemleri:
64 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
5.64 USD
Ortalama zarar:
-6.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-28.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.19 USD (4)
Aylık büyüme:
48.01%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.59 USD
Maksimum:
68.37 USD (36.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.99% (68.37 USD)
Varlığa göre:
8.54% (10.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 53
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 46K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.60 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +55.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
