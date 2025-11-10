SegnaliSezioni
Tran Ngoc Han

ICP

Tran Ngoc Han
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 59 USD al mese
crescita dal 2025 48%
Exness-Real4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
76 (55.88%)
Loss Trade:
60 (44.12%)
Best Trade:
8.60 USD
Worst Trade:
-12.37 USD
Profitto lordo:
428.81 USD (415 531 pips)
Perdita lorda:
-375.98 USD (369 735 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (55.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.96 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
18.66%
Massimo carico di deposito:
29.23%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
72 (52.94%)
Short Trade:
64 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
5.64 USD
Perdita media:
-6.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-28.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.19 USD (4)
Crescita mensile:
48.01%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.59 USD
Massimale:
68.37 USD (36.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.99% (68.37 USD)
Per equità:
8.54% (10.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 53
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 46K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.60 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +55.96 USD
Massima perdita consecutiva: -28.19 USD

2025.12.01 15:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.18 08:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 08:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 02:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 04:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICP
59USD al mese
48%
0
0
USD
159
USD
4
91%
136
55%
19%
1.14
0.39
USD
31%
1:500
