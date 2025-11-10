SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICP
Tran Ngoc Han

ICP

Tran Ngoc Han
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 59 USD par mois
croissance depuis 2025 48%
Exness-Real4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
76 (55.88%)
Perte trades:
60 (44.12%)
Meilleure transaction:
8.60 USD
Pire transaction:
-12.37 USD
Bénéfice brut:
428.81 USD (415 531 pips)
Perte brute:
-375.98 USD (369 735 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (55.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.96 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
18.66%
Charge de dépôt maximale:
29.23%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
0.77
Longs trades:
72 (52.94%)
Courts trades:
64 (47.06%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
5.64 USD
Perte moyenne:
-6.27 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-28.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.19 USD (4)
Croissance mensuelle:
48.01%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.59 USD
Maximal:
68.37 USD (36.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.99% (68.37 USD)
Par fonds propres:
8.54% (10.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 53
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 46K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.60 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +55.96 USD
Perte consécutive maximale: -28.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.01 15:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.18 08:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 08:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 02:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 04:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICP
59 USD par mois
48%
0
0
USD
159
USD
4
91%
136
55%
19%
1.14
0.39
USD
31%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.