Tran Ngoc Han

ICP

Tran Ngoc Han
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 59 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -31%
Exness-Real4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
276
Gewinntrades:
142 (51.44%)
Verlusttrades:
134 (48.55%)
Bester Trade:
8.60 USD
Schlechtester Trade:
-16.99 USD
Bruttoprofit:
812.94 USD (799 708 pips)
Bruttoverlust:
-844.42 USD (838 143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (55.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.96 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
16.65%
Max deposit load:
29.23%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.22
Long-Positionen:
149 (53.99%)
Short-Positionen:
127 (46.01%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-37.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.12 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-57.51%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.48 USD
Maximaler:
146.18 USD (78.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.26% (146.18 USD)
Kapital:
8.54% (10.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 276
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -38K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.60 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2025.12.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 20:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 21:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 07:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.18 08:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 08:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 02:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
