Tran Ngoc Han

ICP

Tran Ngoc Han
0 리뷰
9
0 / 0 USD
월별 59 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -0%
Exness-Real4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
303
이익 거래:
158 (52.14%)
손실 거래:
145 (47.85%)
최고의 거래:
9.78 USD
최악의 거래:
-16.99 USD
총 수익:
915.78 USD (902 547 pips)
총 손실:
-914.84 USD (908 543 pips)
연속 최대 이익:
12 (55.96 USD)
연속 최대 이익:
55.96 USD (12)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
19.67%
최대 입금량:
67.05%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.01
롱(주식매수):
162 (53.47%)
숏(주식차입매도):
141 (46.53%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.00 USD
평균 이익:
5.80 USD
평균 손실:
-6.31 USD
연속 최대 손실:
6 (-37.12 USD)
연속 최대 손실:
-37.12 USD (6)
월별 성장률:
-29.24%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.48 USD
최대한의:
146.18 USD (78.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.26% (146.18 USD)
자본금별:
30.62% (22.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDm 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDm -6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9.78 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +55.96 USD
연속 최대 손실: -37.12 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 20:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 21:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 07:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.18 08:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 08:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 02:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ICP
월별 59 USD
-0%
0
0
USD
107
USD
9
95%
303
52%
20%
1.00
0.00
USD
66%
1:500
