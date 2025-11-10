- 자본
- 축소
트레이드:
303
이익 거래:
158 (52.14%)
손실 거래:
145 (47.85%)
최고의 거래:
9.78 USD
최악의 거래:
-16.99 USD
총 수익:
915.78 USD (902 547 pips)
총 손실:
-914.84 USD (908 543 pips)
연속 최대 이익:
12 (55.96 USD)
연속 최대 이익:
55.96 USD (12)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
19.67%
최대 입금량:
67.05%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.01
롱(주식매수):
162 (53.47%)
숏(주식차입매도):
141 (46.53%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.00 USD
평균 이익:
5.80 USD
평균 손실:
-6.31 USD
연속 최대 손실:
6 (-37.12 USD)
연속 최대 손실:
-37.12 USD (6)
월별 성장률:
-29.24%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.48 USD
최대한의:
146.18 USD (78.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.26% (146.18 USD)
자본금별:
30.62% (22.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|-6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.78 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +55.96 USD
연속 최대 손실: -37.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 59 USD
-0%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
9
95%
303
52%
20%
1.00
0.00
USD
USD
66%
1:500