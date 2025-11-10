- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
276
利益トレード:
142 (51.44%)
損失トレード:
134 (48.55%)
ベストトレード:
8.60 USD
最悪のトレード:
-16.99 USD
総利益:
812.94 USD (799 708 pips)
総損失:
-844.42 USD (838 143 pips)
最大連続の勝ち:
12 (55.96 USD)
最大連続利益:
55.96 USD (12)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
16.65%
最大入金額:
29.23%
最近のトレード:
55 分前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
149 (53.99%)
短いトレード:
127 (46.01%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.11 USD
平均利益:
5.72 USD
平均損失:
-6.30 USD
最大連続の負け:
6 (-37.12 USD)
最大連続損失:
-37.12 USD (6)
月間成長:
-57.51%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.48 USD
最大の:
146.18 USD (78.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.26% (146.18 USD)
エクイティによる:
8.54% (10.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|276
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-38K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.60 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +55.96 USD
最大連続損失: -37.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
59 USD/月
-31%
0
0
USD
USD
74
USD
USD
8
96%
276
51%
17%
0.96
-0.11
USD
USD
66%
1:500