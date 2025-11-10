- Прирост
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
140 (51.66%)
Убыточных трейдов:
131 (48.34%)
Лучший трейд:
8.60 USD
Худший трейд:
-16.99 USD
Общая прибыль:
800.97 USD (787 730 pips)
Общий убыток:
-825.45 USD (819 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (55.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.96 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
16.65%
Макс. загрузка депозита:
29.23%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
147 (54.24%)
Коротких трейдов:
124 (45.76%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
5.72 USD
Средний убыток:
-6.30 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-37.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.12 USD (6)
Прирост в месяц:
-51.88%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.48 USD
Максимальная:
139.18 USD (74.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.08% (139.18 USD)
По эквити:
8.54% (10.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|271
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
