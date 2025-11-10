СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ICP
Tran Ngoc Han

ICP

Tran Ngoc Han
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 59 USD в месяц
прирост с 2025 -24%
Exness-Real4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
140 (51.66%)
Убыточных трейдов:
131 (48.34%)
Лучший трейд:
8.60 USD
Худший трейд:
-16.99 USD
Общая прибыль:
800.97 USD (787 730 pips)
Общий убыток:
-825.45 USD (819 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (55.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.96 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
16.65%
Макс. загрузка депозита:
29.23%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
147 (54.24%)
Коротких трейдов:
124 (45.76%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
5.72 USD
Средний убыток:
-6.30 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-37.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.12 USD (6)
Прирост в месяц:
-51.88%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.48 USD
Максимальная:
139.18 USD (74.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.08% (139.18 USD)
По эквити:
8.54% (10.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 271
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.60 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +55.96 USD
Макс. убыток в серии: -37.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 20:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 21:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 07:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.18 08:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 08:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 02:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ICP
59 USD в месяц
-24%
0
0
USD
81
USD
8
95%
271
51%
17%
0.97
-0.09
USD
63%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.