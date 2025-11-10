SinaisSeções
Tran Ngoc Han

ICP

Tran Ngoc Han
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 59 USD por mês
crescimento desde 2025 -31%
Exness-Real4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
276
Negociações com lucro:
142 (51.44%)
Negociações com perda:
134 (48.55%)
Melhor negociação:
8.60 USD
Pior negociação:
-16.99 USD
Lucro bruto:
812.94 USD (799 708 pips)
Perda bruta:
-844.42 USD (838 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (55.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.96 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
16.65%
Depósito máximo carregado:
29.23%
Último negócio:
37 minutos atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
149 (53.99%)
Negociações curtas:
127 (46.01%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.11 USD
Lucro médio:
5.72 USD
Perda média:
-6.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-37.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.12 USD (6)
Crescimento mensal:
-57.51%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.48 USD
Máximo:
146.18 USD (78.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.26% (146.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.54% (10.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 276
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -38K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.60 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +55.96 USD
Máxima perda consecutiva: -37.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.30 12:47
2025.12.30 09:44
2025.12.30 08:41
2025.12.30 07:41
2025.12.22 00:26
2025.12.19 20:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 21:02
2025.12.04 21:02
2025.12.02 07:31
2025.12.02 07:31
2025.12.01 15:36
2025.12.01 15:36
2025.11.21 14:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.18 08:35
2025.11.18 08:35
2025.11.17 07:49
2025.11.17 07:49
2025.11.17 02:28
2025.11.17 02:28
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
