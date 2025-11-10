SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ICP
Tran Ngoc Han

ICP

Tran Ngoc Han
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 59 USD al mes
incremento desde 2025 -31%
Exness-Real4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
276
Transacciones Rentables:
142 (51.44%)
Transacciones Irrentables:
134 (48.55%)
Mejor transacción:
8.60 USD
Peor transacción:
-16.99 USD
Beneficio Bruto:
812.94 USD (799 708 pips)
Pérdidas Brutas:
-844.42 USD (838 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (55.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.96 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
16.65%
Carga máxima del depósito:
29.23%
Último trade:
23 minutos
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
149 (53.99%)
Transacciones Cortas:
127 (46.01%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.11 USD
Beneficio medio:
5.72 USD
Pérdidas medias:
-6.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-37.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.12 USD (6)
Crecimiento al mes:
-57.51%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.48 USD
Máxima:
146.18 USD (78.10%)
Reducción relativa:
De balance:
66.26% (146.18 USD)
De fondos:
8.54% (10.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 276
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -38K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.60 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +55.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 20:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 21:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 07:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.18 08:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 08:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 02:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ICP
59 USD al mes
-31%
0
0
USD
74
USD
8
96%
276
51%
17%
0.96
-0.11
USD
66%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.