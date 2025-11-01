信号部分
Jorge Alberto Guerrero Melo

FOREX WOLF XAU 49

Jorge Alberto Guerrero Melo
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -31%
Ava-Real 3
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
186
盈利交易:
49 (26.34%)
亏损交易:
137 (73.66%)
最好交易:
85.56 USD
最差交易:
-31.28 USD
毛利:
1 181.63 USD (71 449 pips)
毛利亏损:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
最大连续赢利:
4 (95.58 USD)
最大连续盈利:
120.89 USD (2)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
27.85%
最大入金加载:
13.91%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.62
长期交易:
100 (53.76%)
短期交易:
86 (46.24%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-1.72 USD
平均利润:
24.11 USD
平均损失:
-10.95 USD
最大连续失误:
13 (-53.78 USD)
最大连续亏损:
-252.08 USD (12)
每月增长:
-33.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
336.64 USD
最大值:
516.81 USD (75.98%)
相对跌幅:
结余:
43.79% (516.81 USD)
净值:
3.06% (21.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD -319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +85.56 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +95.58 USD
最大连续亏损: -53.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

我只交易黄金或XAUUSD，每次只进行一笔交易，不使用Martigale策略，且手数固定。我有两年的交易经验，我的策略是基于几位交易员的经验设计的。我没有任何心理压力，您也不会。如果您想直接通过您的经纪商尝试我的策略，避免网络问题，请联系我，我会先用小额账户进行测试，然后再让您投入更多资金。经过一年的策略测试，费用将会增加，具体增加多少我们拭目以待。这是一项长期事业，我希望我的追随者能够自动获得丰厚的收益。如果您希望我保证最低收益，请联系我，我会解释如何实现。我的手机号码是+573177330302。哥伦比亚万岁，世界万岁！每日最多交易3笔。
没有评论
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 18:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FOREX WOLF XAU 49
每月30 USD
-31%
0
0
USD
681
USD
12
96%
186
26%
28%
0.78
-1.72
USD
44%
1:400
