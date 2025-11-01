- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
186
盈利交易:
49 (26.34%)
亏损交易:
137 (73.66%)
最好交易:
85.56 USD
最差交易:
-31.28 USD
毛利:
1 181.63 USD (71 449 pips)
毛利亏损:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
最大连续赢利:
4 (95.58 USD)
最大连续盈利:
120.89 USD (2)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
27.85%
最大入金加载:
13.91%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.62
长期交易:
100 (53.76%)
短期交易:
86 (46.24%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-1.72 USD
平均利润:
24.11 USD
平均损失:
-10.95 USD
最大连续失误:
13 (-53.78 USD)
最大连续亏损:
-252.08 USD (12)
每月增长:
-33.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
336.64 USD
最大值:
516.81 USD (75.98%)
相对跌幅:
结余:
43.79% (516.81 USD)
净值:
3.06% (21.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|-319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +85.56 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +95.58 USD
最大连续亏损: -53.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
我只交易黄金或XAUUSD，每次只进行一笔交易，不使用Martigale策略，且手数固定。我有两年的交易经验，我的策略是基于几位交易员的经验设计的。我没有任何心理压力，您也不会。如果您想直接通过您的经纪商尝试我的策略，避免网络问题，请联系我，我会先用小额账户进行测试，然后再让您投入更多资金。经过一年的策略测试，费用将会增加，具体增加多少我们拭目以待。这是一项长期事业，我希望我的追随者能够自动获得丰厚的收益。如果您希望我保证最低收益，请联系我，我会解释如何实现。我的手机号码是+573177330302。哥伦比亚万岁，世界万岁！每日最多交易3笔。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-31%
0
0
USD
USD
681
USD
USD
12
96%
186
26%
28%
0.78
-1.72
USD
USD
44%
1:400