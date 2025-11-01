Negocio apenas ouro ou XAUUSD, uma transação por vez, sem estratégia Martigale e com tamanho de lote fixo. Tenho dois anos de experiência e desenvolvi minha estratégia com base na experiência de diversos traders. Não sofro nenhuma pressão psicológica, e você também não sofrerá. Se quiser testar minha estratégia diretamente com sua corretora, sem problemas de internet, entre em contato e eu a testarei em uma pequena conta antes de você investir um valor maior. Após um ano de testes de desempenho desta estratégia, o custo aumentará; veremos em quanto. Este é um negócio de longo prazo e quero que aqueles que me seguem ganhem muito dinheiro automaticamente. Se quiser que eu garanta um retorno mínimo, entre em contato e explicarei como podemos fazer isso. Meu número de celular é +573177330302. Viva a Colômbia e o mundo! Máximo de 3 operações por dia.