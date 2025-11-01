SinaisSeções
Jorge Alberto Guerrero Melo

FOREX WOLF XAU 49

Jorge Alberto Guerrero Melo
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -31%
Ava-Real 3
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
186
Negociações com lucro:
49 (26.34%)
Negociações com perda:
137 (73.66%)
Melhor negociação:
85.56 USD
Pior negociação:
-31.28 USD
Lucro bruto:
1 181.63 USD (71 449 pips)
Perda bruta:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (95.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.89 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
27.85%
Depósito máximo carregado:
13.91%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
100 (53.76%)
Negociações curtas:
86 (46.24%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-1.72 USD
Lucro médio:
24.11 USD
Perda média:
-10.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-53.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-252.08 USD (12)
Crescimento mensal:
-33.57%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
336.64 USD
Máximo:
516.81 USD (75.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.79% (516.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.06% (21.51 USD)

Negocio apenas ouro ou XAUUSD, uma transação por vez, sem estratégia Martigale e com tamanho de lote fixo. Tenho dois anos de experiência e desenvolvi minha estratégia com base na experiência de diversos traders. Não sofro nenhuma pressão psicológica, e você também não sofrerá. Se quiser testar minha estratégia diretamente com sua corretora, sem problemas de internet, entre em contato e eu a testarei em uma pequena conta antes de você investir um valor maior. Após um ano de testes de desempenho desta estratégia, o custo aumentará; veremos em quanto. Este é um negócio de longo prazo e quero que aqueles que me seguem ganhem muito dinheiro automaticamente. Se quiser que eu garanta um retorno mínimo, entre em contato e explicarei como podemos fazer isso. Meu número de celular é +573177330302. Viva a Colômbia e o mundo! Máximo de 3 operações por dia.
Sem comentários
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 18:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
