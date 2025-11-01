- Crescimento
Negociações:
186
Negociações com lucro:
49 (26.34%)
Negociações com perda:
137 (73.66%)
Melhor negociação:
85.56 USD
Pior negociação:
-31.28 USD
Lucro bruto:
1 181.63 USD (71 449 pips)
Perda bruta:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (95.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.89 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
27.85%
Depósito máximo carregado:
13.91%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
100 (53.76%)
Negociações curtas:
86 (46.24%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-1.72 USD
Lucro médio:
24.11 USD
Perda média:
-10.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-53.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-252.08 USD (12)
Crescimento mensal:
-33.57%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
336.64 USD
Máximo:
516.81 USD (75.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.79% (516.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.06% (21.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|-319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +85.56 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +95.58 USD
Máxima perda consecutiva: -53.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Negocio apenas ouro ou XAUUSD, uma transação por vez, sem estratégia Martigale e com tamanho de lote fixo. Tenho dois anos de experiência e desenvolvi minha estratégia com base na experiência de diversos traders. Não sofro nenhuma pressão psicológica, e você também não sofrerá. Se quiser testar minha estratégia diretamente com sua corretora, sem problemas de internet, entre em contato e eu a testarei em uma pequena conta antes de você investir um valor maior. Após um ano de testes de desempenho desta estratégia, o custo aumentará; veremos em quanto. Este é um negócio de longo prazo e quero que aqueles que me seguem ganhem muito dinheiro automaticamente. Se quiser que eu garanta um retorno mínimo, entre em contato e explicarei como podemos fazer isso. Meu número de celular é +573177330302. Viva a Colômbia e o mundo! Máximo de 3 operações por dia.
