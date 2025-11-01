いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

私は金またはXAUUSDのみを、1回につき1取引、マルチゲール戦略は使用せず、固定ロットサイズで取引しています。2年間の経験があり、複数のトレーダーの経験に基づいて戦略を設計しました。心理的なプレッシャーは一切ありませんし、あなたにもプレッシャーはかかりません。インターネット接続の問題なしに、ブローカーで私の戦略を直接試してみたい場合は、私にご連絡ください。少額口座でテストしてから、より大きな金額を投資します。この戦略のパフォーマンスを1年間テストした後、コストが増加します。どの程度増加するかは、後で確認します。これは長期的なビジネスであり、私をフォローしている方々には、自動的に多くのお金を稼いでもらいたいと考えています。最低限のリターンを保証してほしい場合は、私にご連絡ください。その方法を説明します。私の携帯電話番号は+573177330302です。コロンビアと世界万歳！1日最大3取引まで