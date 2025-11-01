- 成長
トレード:
186
利益トレード:
49 (26.34%)
損失トレード:
137 (73.66%)
ベストトレード:
85.56 USD
最悪のトレード:
-31.28 USD
総利益:
1 181.63 USD (71 449 pips)
総損失:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
最大連続の勝ち:
4 (95.58 USD)
最大連続利益:
120.89 USD (2)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
27.85%
最大入金額:
13.91%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.62
長いトレード:
100 (53.76%)
短いトレード:
86 (46.24%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-1.72 USD
平均利益:
24.11 USD
平均損失:
-10.95 USD
最大連続の負け:
13 (-53.78 USD)
最大連続損失:
-252.08 USD (12)
月間成長:
-33.57%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
336.64 USD
最大の:
516.81 USD (75.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.79% (516.81 USD)
エクイティによる:
3.06% (21.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|-319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +85.56 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +95.58 USD
最大連続損失: -53.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
私は金またはXAUUSDのみを、1回につき1取引、マルチゲール戦略は使用せず、固定ロットサイズで取引しています。2年間の経験があり、複数のトレーダーの経験に基づいて戦略を設計しました。心理的なプレッシャーは一切ありませんし、あなたにもプレッシャーはかかりません。インターネット接続の問題なしに、ブローカーで私の戦略を直接試してみたい場合は、私にご連絡ください。少額口座でテストしてから、より大きな金額を投資します。この戦略のパフォーマンスを1年間テストした後、コストが増加します。どの程度増加するかは、後で確認します。これは長期的なビジネスであり、私をフォローしている方々には、自動的に多くのお金を稼いでもらいたいと考えています。最低限のリターンを保証してほしい場合は、私にご連絡ください。その方法を説明します。私の携帯電話番号は+573177330302です。コロンビアと世界万歳！1日最大3取引まで
