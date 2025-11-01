シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FOREX WOLF XAU 49
Jorge Alberto Guerrero Melo

FOREX WOLF XAU 49

Jorge Alberto Guerrero Melo
レビュー0件
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -31%
Ava-Real 3
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
186
利益トレード:
49 (26.34%)
損失トレード:
137 (73.66%)
ベストトレード:
85.56 USD
最悪のトレード:
-31.28 USD
総利益:
1 181.63 USD (71 449 pips)
総損失:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
最大連続の勝ち:
4 (95.58 USD)
最大連続利益:
120.89 USD (2)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
27.85%
最大入金額:
13.91%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.62
長いトレード:
100 (53.76%)
短いトレード:
86 (46.24%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-1.72 USD
平均利益:
24.11 USD
平均損失:
-10.95 USD
最大連続の負け:
13 (-53.78 USD)
最大連続損失:
-252.08 USD (12)
月間成長:
-33.57%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
336.64 USD
最大の:
516.81 USD (75.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.79% (516.81 USD)
エクイティによる:
3.06% (21.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD -319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +85.56 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +95.58 USD
最大連続損失: -53.78 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

私は金またはXAUUSDのみを、1回につき1取引、マルチゲール戦略は使用せず、固定ロットサイズで取引しています。2年間の経験があり、複数のトレーダーの経験に基づいて戦略を設計しました。心理的なプレッシャーは一切ありませんし、あなたにもプレッシャーはかかりません。インターネット接続の問題なしに、ブローカーで私の戦略を直接試してみたい場合は、私にご連絡ください。少額口座でテストしてから、より大きな金額を投資します。この戦略のパフォーマンスを1年間テストした後、コストが増加します。どの程度増加するかは、後で確認します。これは長期的なビジネスであり、私をフォローしている方々には、自動的に多くのお金を稼いでもらいたいと考えています。最低限のリターンを保証してほしい場合は、私にご連絡ください。その方法を説明します。私の携帯電話番号は+573177330302です。コロンビアと世界万歳！1日最大3取引まで
レビューなし
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 18:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FOREX WOLF XAU 49
30 USD/月
-31%
0
0
USD
681
USD
12
96%
186
26%
28%
0.78
-1.72
USD
44%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください