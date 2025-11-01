Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Ich handle ausschließlich Gold oder XAUUSD, jeweils eine Transaktion, ohne Martigale-Strategie und mit fester Positionsgröße. Ich verfüge über zwei Jahre Erfahrung und habe meine Strategie auf Basis der Erfahrungen anderer Trader entwickelt. Ich stehe unter keinem psychologischen Druck, und Sie werden es auch nicht. Wenn Sie meine Strategie direkt über Ihren Broker ohne Internetprobleme testen möchten, kontaktieren Sie mich. Ich teste sie gerne mit einem kleinen Konto, bevor Sie einen größeren Betrag investieren. Nach einem Jahr Testphase werden die Kosten steigen; wir werden sehen, um wie viel. Dies ist ein langfristiges Geschäft, und ich möchte, dass diejenigen, die mir folgen, automatisch hohe Gewinne erzielen. Wenn Sie eine Mindestrendite garantieren möchten, kontaktieren Sie mich. Ich erkläre Ihnen dann, wie das möglich ist. Meine Handynummer ist +573177330302. Lang lebe Kolumbien und die Welt! Maximal 3 Trades pro Tag.