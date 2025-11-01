- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
186
Gewinntrades:
49 (26.34%)
Verlusttrades:
137 (73.66%)
Bester Trade:
85.56 USD
Schlechtester Trade:
-31.28 USD
Bruttoprofit:
1 181.63 USD (71 449 pips)
Bruttoverlust:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (95.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120.89 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
27.85%
Max deposit load:
13.91%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.62
Long-Positionen:
100 (53.76%)
Short-Positionen:
86 (46.24%)
Profit-Faktor:
0.79
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-53.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-252.08 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-33.57%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
336.64 USD
Maximaler:
516.81 USD (75.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.79% (516.81 USD)
Kapital:
3.06% (21.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|-319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +85.56 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Ich handle ausschließlich Gold oder XAUUSD, jeweils eine Transaktion, ohne Martigale-Strategie und mit fester Positionsgröße. Ich verfüge über zwei Jahre Erfahrung und habe meine Strategie auf Basis der Erfahrungen anderer Trader entwickelt. Ich stehe unter keinem psychologischen Druck, und Sie werden es auch nicht. Wenn Sie meine Strategie direkt über Ihren Broker ohne Internetprobleme testen möchten, kontaktieren Sie mich. Ich teste sie gerne mit einem kleinen Konto, bevor Sie einen größeren Betrag investieren. Nach einem Jahr Testphase werden die Kosten steigen; wir werden sehen, um wie viel. Dies ist ein langfristiges Geschäft, und ich möchte, dass diejenigen, die mir folgen, automatisch hohe Gewinne erzielen. Wenn Sie eine Mindestrendite garantieren möchten, kontaktieren Sie mich. Ich erkläre Ihnen dann, wie das möglich ist. Meine Handynummer ist +573177330302. Lang lebe Kolumbien und die Welt! Maximal 3 Trades pro Tag.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-31%
0
0
USD
USD
681
USD
USD
12
96%
186
26%
28%
0.78
-1.72
USD
USD
44%
1:400