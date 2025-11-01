SignaleKategorien
Jorge Alberto Guerrero Melo

FOREX WOLF XAU 49

Jorge Alberto Guerrero Melo
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -31%
Ava-Real 3
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
186
Gewinntrades:
49 (26.34%)
Verlusttrades:
137 (73.66%)
Bester Trade:
85.56 USD
Schlechtester Trade:
-31.28 USD
Bruttoprofit:
1 181.63 USD (71 449 pips)
Bruttoverlust:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (95.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120.89 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
27.85%
Max deposit load:
13.91%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.62
Long-Positionen:
100 (53.76%)
Short-Positionen:
86 (46.24%)
Profit-Faktor:
0.79
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-53.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-252.08 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-33.57%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
336.64 USD
Maximaler:
516.81 USD (75.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.79% (516.81 USD)
Kapital:
3.06% (21.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD -319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +85.56 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Ich handle ausschließlich Gold oder XAUUSD, jeweils eine Transaktion, ohne Martigale-Strategie und mit fester Positionsgröße. Ich verfüge über zwei Jahre Erfahrung und habe meine Strategie auf Basis der Erfahrungen anderer Trader entwickelt. Ich stehe unter keinem psychologischen Druck, und Sie werden es auch nicht. Wenn Sie meine Strategie direkt über Ihren Broker ohne Internetprobleme testen möchten, kontaktieren Sie mich. Ich teste sie gerne mit einem kleinen Konto, bevor Sie einen größeren Betrag investieren. Nach einem Jahr Testphase werden die Kosten steigen; wir werden sehen, um wie viel. Dies ist ein langfristiges Geschäft, und ich möchte, dass diejenigen, die mir folgen, automatisch hohe Gewinne erzielen. Wenn Sie eine Mindestrendite garantieren möchten, kontaktieren Sie mich. Ich erkläre Ihnen dann, wie das möglich ist. Meine Handynummer ist +573177330302. Lang lebe Kolumbien und die Welt! Maximal 3 Trades pro Tag.
Keine Bewertungen
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 18:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
