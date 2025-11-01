리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

저는 마르티갈 전략 없이 금 또는 XAUUSD만 한 번에 한 건씩, 고정된 랏 단위로 거래합니다. 2년 경력이 있으며, 여러 트레이더의 경험을 바탕으로 전략을 설계했습니다. 심리적 압박감은 전혀 없으며, 여러분도 마찬가지입니다. 인터넷 문제 없이 브로커와 직접 제 전략을 시도해 보고 싶으시다면 저에게 연락 주세요. 큰 금액을 투자하기 전에 소액 계좌에서 테스트해 보겠습니다. 1년 동안 이 전략의 성과를 테스트한 후에는 비용이 증가할 것입니다. 얼마나 증가할지 지켜봐야겠습니다. 이 사업은 장기적인 사업이며, 저를 팔로우하는 분들이 자동으로 많은 수익을 창출하시기를 바랍니다. 최소 수익 보장을 원하시면 저에게 연락 주세요. 어떻게 하면 되는지 설명해 드리겠습니다. 제 휴대전화 번호는 +573177330302입니다. 콜롬비아와 세계 만세! 하루 최대 3회 거래 가능