Jorge Alberto Guerrero Melo

FOREX WOLF XAU 49

Jorge Alberto Guerrero Melo
0 리뷰
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -31%
Ava-Real 3
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
186
이익 거래:
49 (26.34%)
손실 거래:
137 (73.66%)
최고의 거래:
85.56 USD
최악의 거래:
-31.28 USD
총 수익:
1 181.63 USD (71 449 pips)
총 손실:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
연속 최대 이익:
4 (95.58 USD)
연속 최대 이익:
120.89 USD (2)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
20.51%
최대 입금량:
13.91%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.62
롱(주식매수):
100 (53.76%)
숏(주식차입매도):
86 (46.24%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-1.72 USD
평균 이익:
24.11 USD
평균 손실:
-10.95 USD
연속 최대 손실:
13 (-53.78 USD)
연속 최대 손실:
-252.08 USD (12)
월별 성장률:
-25.47%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
336.64 USD
최대한의:
516.81 USD (75.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.79% (516.81 USD)
자본금별:
3.06% (21.51 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD -319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +85.56 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +95.58 USD
연속 최대 손실: -53.78 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

저는 마르티갈 전략 없이 금 또는 XAUUSD만 한 번에 한 건씩, 고정된 랏 단위로 거래합니다. 2년 경력이 있으며, 여러 트레이더의 경험을 바탕으로 전략을 설계했습니다. 심리적 압박감은 전혀 없으며, 여러분도 마찬가지입니다. 인터넷 문제 없이 브로커와 직접 제 전략을 시도해 보고 싶으시다면 저에게 연락 주세요. 큰 금액을 투자하기 전에 소액 계좌에서 테스트해 보겠습니다. 1년 동안 이 전략의 성과를 테스트한 후에는 비용이 증가할 것입니다. 얼마나 증가할지 지켜봐야겠습니다. 이 사업은 장기적인 사업이며, 저를 팔로우하는 분들이 자동으로 많은 수익을 창출하시기를 바랍니다. 최소 수익 보장을 원하시면 저에게 연락 주세요. 어떻게 하면 되는지 설명해 드리겠습니다. 제 휴대전화 번호는 +573177330302입니다. 콜롬비아와 세계 만세! 하루 최대 3회 거래 가능
리뷰 없음
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 18:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FOREX WOLF XAU 49
월별 30 USD
-31%
0
0
USD
681
USD
12
96%
186
26%
21%
0.78
-1.72
USD
44%
1:400
