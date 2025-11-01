- 자본
- 축소
트레이드:
186
이익 거래:
49 (26.34%)
손실 거래:
137 (73.66%)
최고의 거래:
85.56 USD
최악의 거래:
-31.28 USD
총 수익:
1 181.63 USD (71 449 pips)
총 손실:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
연속 최대 이익:
4 (95.58 USD)
연속 최대 이익:
120.89 USD (2)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
20.51%
최대 입금량:
13.91%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.62
롱(주식매수):
100 (53.76%)
숏(주식차입매도):
86 (46.24%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-1.72 USD
평균 이익:
24.11 USD
평균 손실:
-10.95 USD
연속 최대 손실:
13 (-53.78 USD)
연속 최대 손실:
-252.08 USD (12)
월별 성장률:
-25.47%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
336.64 USD
최대한의:
516.81 USD (75.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.79% (516.81 USD)
자본금별:
3.06% (21.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|-319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
저는 마르티갈 전략 없이 금 또는 XAUUSD만 한 번에 한 건씩, 고정된 랏 단위로 거래합니다. 2년 경력이 있으며, 여러 트레이더의 경험을 바탕으로 전략을 설계했습니다. 심리적 압박감은 전혀 없으며, 여러분도 마찬가지입니다. 인터넷 문제 없이 브로커와 직접 제 전략을 시도해 보고 싶으시다면 저에게 연락 주세요. 큰 금액을 투자하기 전에 소액 계좌에서 테스트해 보겠습니다. 1년 동안 이 전략의 성과를 테스트한 후에는 비용이 증가할 것입니다. 얼마나 증가할지 지켜봐야겠습니다. 이 사업은 장기적인 사업이며, 저를 팔로우하는 분들이 자동으로 많은 수익을 창출하시기를 바랍니다. 최소 수익 보장을 원하시면 저에게 연락 주세요. 어떻게 하면 되는지 설명해 드리겠습니다. 제 휴대전화 번호는 +573177330302입니다. 콜롬비아와 세계 만세! 하루 최대 3회 거래 가능
