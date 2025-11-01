Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Je trade uniquement l'or ou la paire XAUUSD, une transaction à la fois, sans stratégie Martigale et avec une taille de lot fixe. J'ai deux ans d'expérience et j'ai conçu ma stratégie en m'appuyant sur l'expérience de plusieurs traders. Je ne subis aucune pression psychologique, et vous non plus. Si vous souhaitez tester ma stratégie directement avec votre courtier, sans problème de connexion internet, contactez-moi et je la testerai sur un petit compte avant tout investissement plus important. Après un an de test, le coût augmentera ; nous verrons dans quelle mesure. Il s'agit d'un investissement à long terme, et je souhaite que ceux qui me suivent génèrent des revenus importants de manière automatique. Si vous souhaitez une garantie de rendement minimum, contactez-moi et je vous expliquerai comment procéder. Mon numéro de téléphone est le +573177330302. Vive la Colombie et le monde ! Maximum 3 transactions par jour.