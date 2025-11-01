- Croissance
Trades:
58
Bénéfice trades:
17 (29.31%)
Perte trades:
41 (70.69%)
Meilleure transaction:
13.51 USD
Pire transaction:
-5.23 USD
Bénéfice brut:
204.12 USD (20 403 pips)
Perte brute:
-162.07 USD (16 189 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (24.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.04 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
32 (55.17%)
Courts trades:
26 (44.83%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
12.01 USD
Perte moyenne:
-3.95 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-27.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.78 USD (7)
Croissance mensuelle:
4.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.76 USD
Maximal:
31.73 USD (5.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Je trade uniquement l'or ou la paire XAUUSD, une transaction à la fois, sans stratégie Martigale et avec une taille de lot fixe. J'ai deux ans d'expérience et j'ai conçu ma stratégie en m'appuyant sur l'expérience de plusieurs traders. Je ne subis aucune pression psychologique, et vous non plus. Si vous souhaitez tester ma stratégie directement avec votre courtier, sans problème de connexion internet, contactez-moi et je la testerai sur un petit compte avant tout investissement plus important. Après un an de test, le coût augmentera ; nous verrons dans quelle mesure. Il s'agit d'un investissement à long terme, et je souhaite que ceux qui me suivent génèrent des revenus importants de manière automatique. Si vous souhaitez une garantie de rendement minimum, contactez-moi et je vous expliquerai comment procéder. Mon numéro de téléphone est le +573177330302. Vive la Colombie et le monde ! Maximum 3 transactions par jour.
