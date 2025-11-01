SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FOREX WOLF XAU 49
Jorge Alberto Guerrero Melo

FOREX WOLF XAU 49

Jorge Alberto Guerrero Melo
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
Ava-Real 3
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
17 (29.31%)
Loss Trade:
41 (70.69%)
Best Trade:
13.51 USD
Worst Trade:
-5.23 USD
Profitto lordo:
204.12 USD (20 403 pips)
Perdita lorda:
-162.07 USD (16 189 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (24.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
32 (55.17%)
Short Trade:
26 (44.83%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
12.01 USD
Perdita media:
-3.95 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-27.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.78 USD (7)
Crescita mensile:
4.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.76 USD
Massimale:
31.73 USD (5.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.51 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +24.04 USD
Massima perdita consecutiva: -27.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Faccio trading solo su oro o XAUUSD, una transazione alla volta, senza strategia Martigale e con un lotto fisso. Ho due anni di esperienza e ho progettato la mia strategia basandomi sull'esperienza di diversi trader. Non sono sottoposto a pressioni psicologiche, e nemmeno tu ne avrai. Se vuoi provare la mia strategia direttamente con il tuo broker senza problemi di connessione, contattami e la testerò su un piccolo conto prima di investire un importo maggiore. Dopo un anno di test delle prestazioni di questa strategia, il costo aumenterà; vedremo di quanto. Questa è un'attività a lungo termine e voglio che chi mi segue guadagni molti soldi automaticamente. Se desideri che ti garantisca un rendimento minimo, contattami e ti spiegherò come possiamo farlo. Il mio numero di cellulare è +573177330302. Lunga vita alla Colombia e al mondo! Massimo 3 operazioni al giorno
Non ci sono recensioni
2025.11.01 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati