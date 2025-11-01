El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Solo opero con oro o XAUUSD, una transacción a la vez, sin estrategia martigale, y con lote fijo. Tengo dos años de experiencia y diseñé mi estrategia basándome en la experiencia de varios traders. No tengo presión psicológica, y tú tampoco la tendrás. Si quieres probar mi estrategia directamente con tu bróker sin problemas de internet, contáctame y la probaré en una cuenta pequeña antes de que inviertas una cantidad mayor. Después de un año de probar el rendimiento de esta estrategia, el costo aumentará; ya veremos cuánto. Este es un negocio a largo plazo, y quiero que quienes me sigan ganen mucho dinero automáticamente. Si quieres que te garantice un retorno mínimo, contáctame y te explicaré cómo podemos hacerlo. Mi número de celular es +573177330302. ¡Viva Colombia y el mundo!. Máximo 3 trades cada día

