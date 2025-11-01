- Incremento
Total de Trades:
186
Transacciones Rentables:
49 (26.34%)
Transacciones Irrentables:
137 (73.66%)
Mejor transacción:
85.56 USD
Peor transacción:
-31.28 USD
Beneficio Bruto:
1 181.63 USD (71 449 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 500.65 USD (87 693 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (95.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
120.89 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
27.85%
Carga máxima del depósito:
13.91%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
100 (53.76%)
Transacciones Cortas:
86 (46.24%)
Factor de Beneficio:
0.79
Beneficio Esperado:
-1.72 USD
Beneficio medio:
24.11 USD
Pérdidas medias:
-10.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-53.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-252.08 USD (12)
Crecimiento al mes:
-33.57%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
336.64 USD
Máxima:
516.81 USD (75.98%)
Reducción relativa:
De balance:
43.79% (516.81 USD)
De fondos:
3.06% (21.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|-319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Solo opero con oro o XAUUSD, una transacción a la vez, sin estrategia martigale, y con lote fijo. Tengo dos años de experiencia y diseñé mi estrategia basándome en la experiencia de varios traders. No tengo presión psicológica, y tú tampoco la tendrás. Si quieres probar mi estrategia directamente con tu bróker sin problemas de internet, contáctame y la probaré en una cuenta pequeña antes de que inviertas una cantidad mayor. Después de un año de probar el rendimiento de esta estrategia, el costo aumentará; ya veremos cuánto. Este es un negocio a largo plazo, y quiero que quienes me sigan ganen mucho dinero automáticamente. Si quieres que te garantice un retorno mínimo, contáctame y te explicaré cómo podemos hacerlo. Mi número de celular es +573177330302. ¡Viva Colombia y el mundo!. Máximo 3 trades cada día
