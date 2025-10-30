信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AMD Multishot V1 MONEX
Komang Putra Riswanjaya

AMD Multishot V1 MONEX

Komang Putra Riswanjaya
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 33%
Monex-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
124
盈利交易:
67 (54.03%)
亏损交易:
57 (45.97%)
最好交易:
101.17 USD
最差交易:
-59.45 USD
毛利:
2 169.18 USD (79 659 pips)
毛利亏损:
-1 663.03 USD (56 123 pips)
最大连续赢利:
9 (69.89 USD)
最大连续盈利:
200.09 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
55.91%
最大入金加载:
17.57%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.72
长期交易:
76 (61.29%)
短期交易:
48 (38.71%)
利润因子:
1.30
预期回报:
4.08 USD
平均利润:
32.38 USD
平均损失:
-29.18 USD
最大连续失误:
5 (-164.62 USD)
最大连续亏损:
-194.58 USD (4)
每月增长:
12.58%
年度预测:
152.64%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
111.58 USD
最大值:
294.74 USD (24.18%)
相对跌幅:
结余:
13.95% (294.61 USD)
净值:
2.29% (49.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDb 41
GBPJPYb 27
EURUSDb 16
USDJPYb 15
USDCADb 14
EURJPYb 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDb 393
GBPJPYb -58
EURUSDb 345
USDJPYb -88
USDCADb -18
EURJPYb -68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDb 24K
GBPJPYb -731
EURUSDb 4.5K
USDJPYb -2.5K
USDCADb -275
EURJPYb -986
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +101.17 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +69.89 USD
最大连续亏损: -164.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Akun Monex EA Multishot V1.
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.7% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
