交易:
124
盈利交易:
67 (54.03%)
亏损交易:
57 (45.97%)
最好交易:
101.17 USD
最差交易:
-59.45 USD
毛利:
2 169.18 USD (79 659 pips)
毛利亏损:
-1 663.03 USD (56 123 pips)
最大连续赢利:
9 (69.89 USD)
最大连续盈利:
200.09 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
55.91%
最大入金加载:
17.57%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.72
长期交易:
76 (61.29%)
短期交易:
48 (38.71%)
利润因子:
1.30
预期回报:
4.08 USD
平均利润:
32.38 USD
平均损失:
-29.18 USD
最大连续失误:
5 (-164.62 USD)
最大连续亏损:
-194.58 USD (4)
每月增长:
12.58%
年度预测:
152.64%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
111.58 USD
最大值:
294.74 USD (24.18%)
相对跌幅:
结余:
13.95% (294.61 USD)
净值:
2.29% (49.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|41
|GBPJPYb
|27
|EURUSDb
|16
|USDJPYb
|15
|USDCADb
|14
|EURJPYb
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|393
|GBPJPYb
|-58
|EURUSDb
|345
|USDJPYb
|-88
|USDCADb
|-18
|EURJPYb
|-68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|24K
|GBPJPYb
|-731
|EURUSDb
|4.5K
|USDJPYb
|-2.5K
|USDCADb
|-275
|EURJPYb
|-986
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.17 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +69.89 USD
最大连续亏损: -164.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Akun Monex EA Multishot V1.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
18
70%
124
54%
56%
1.30
4.08
USD
USD
14%
1:100