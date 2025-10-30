SignauxSections
Komang Putra Riswanjaya

AMD Multishot V1

Komang Putra Riswanjaya
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Monex-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
40 (52.63%)
Perte trades:
36 (47.37%)
Meilleure transaction:
101.17 USD
Pire transaction:
-58.01 USD
Bénéfice brut:
1 219.61 USD (49 396 pips)
Perte brute:
-1 045.22 USD (35 586 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (69.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
200.09 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
86.12%
Charge de dépôt maximale:
5.25%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
42 (55.26%)
Courts trades:
34 (44.74%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
2.29 USD
Bénéfice moyen:
30.49 USD
Perte moyenne:
-29.03 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-164.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-194.58 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.41%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
111.58 USD
Maximal:
294.74 USD (24.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.95% (294.61 USD)
Par fonds propres:
1.80% (38.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 23
GBPJPYb 16
USDJPYb 11
USDCADb 10
EURUSDb 10
EURJPYb 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 285
GBPJPYb -107
USDJPYb -127
USDCADb -25
EURUSDb 221
EURJPYb -72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 18K
GBPJPYb -2.5K
USDJPYb -3.1K
USDCADb -432
EURUSDb 3.3K
EURJPYb -1.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.17 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +69.89 USD
Perte consécutive maximale: -164.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Akun Monex EA Multishot V1.
Aucun avis
2025.10.30 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.7% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
