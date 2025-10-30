SinaisSeções
Komang Putra Riswanjaya

AMD Multishot V1 MONEX

Komang Putra Riswanjaya
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 33%
Monex-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
67 (54.03%)
Negociações com perda:
57 (45.97%)
Melhor negociação:
101.17 USD
Pior negociação:
-59.45 USD
Lucro bruto:
2 169.18 USD (79 659 pips)
Perda bruta:
-1 663.03 USD (56 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (69.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
200.09 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
55.91%
Depósito máximo carregado:
17.57%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.72
Negociações longas:
76 (61.29%)
Negociações curtas:
48 (38.71%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
4.08 USD
Lucro médio:
32.38 USD
Perda média:
-29.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-164.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-194.58 USD (4)
Crescimento mensal:
12.58%
Previsão anual:
152.64%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
111.58 USD
Máximo:
294.74 USD (24.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.95% (294.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.29% (49.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 41
GBPJPYb 27
EURUSDb 16
USDJPYb 15
USDCADb 14
EURJPYb 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 393
GBPJPYb -58
EURUSDb 345
USDJPYb -88
USDCADb -18
EURJPYb -68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 24K
GBPJPYb -731
EURUSDb 4.5K
USDJPYb -2.5K
USDCADb -275
EURJPYb -986
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +101.17 USD
Pior negociação: -59 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +69.89 USD
Máxima perda consecutiva: -164.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Akun Monex EA Multishot V1.
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.7% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
