Komang Putra Riswanjaya

AMD Multishot V1 MONEX

Komang Putra Riswanjaya
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 33%
Monex-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
67 (54.03%)
Transacciones Irrentables:
57 (45.97%)
Mejor transacción:
101.17 USD
Peor transacción:
-59.45 USD
Beneficio Bruto:
2 169.18 USD (79 659 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 663.03 USD (56 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (69.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
200.09 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
55.91%
Carga máxima del depósito:
17.57%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.72
Transacciones Largas:
76 (61.29%)
Transacciones Cortas:
48 (38.71%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
4.08 USD
Beneficio medio:
32.38 USD
Pérdidas medias:
-29.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-164.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-194.58 USD (4)
Crecimiento al mes:
12.58%
Pronóstico anual:
152.64%
Trading algorítmico:
70%
Reducción de balance:
Absoluto:
111.58 USD
Máxima:
294.74 USD (24.18%)
Reducción relativa:
De balance:
13.95% (294.61 USD)
De fondos:
2.29% (49.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 41
GBPJPYb 27
EURUSDb 16
USDJPYb 15
USDCADb 14
EURJPYb 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb 393
GBPJPYb -58
EURUSDb 345
USDJPYb -88
USDCADb -18
EURJPYb -68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb 24K
GBPJPYb -731
EURUSDb 4.5K
USDJPYb -2.5K
USDCADb -275
EURJPYb -986
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +101.17 USD
Peor transacción: -59 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +69.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -164.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Akun Monex EA Multishot V1.
No hay comentarios
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.7% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
