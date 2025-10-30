- Прирост
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
67 (54.03%)
Убыточных трейдов:
57 (45.97%)
Лучший трейд:
101.17 USD
Худший трейд:
-59.45 USD
Общая прибыль:
2 169.18 USD (79 659 pips)
Общий убыток:
-1 663.03 USD (56 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (69.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.09 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
55.91%
Макс. загрузка депозита:
17.57%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.72
Длинных трейдов:
76 (61.29%)
Коротких трейдов:
48 (38.71%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
4.08 USD
Средняя прибыль:
32.38 USD
Средний убыток:
-29.18 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-164.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-194.58 USD (4)
Прирост в месяц:
12.58%
Годовой прогноз:
152.64%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
111.58 USD
Максимальная:
294.74 USD (24.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.95% (294.61 USD)
По эквити:
2.29% (49.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|41
|GBPJPYb
|27
|EURUSDb
|16
|USDJPYb
|15
|USDCADb
|14
|EURJPYb
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|393
|GBPJPYb
|-58
|EURUSDb
|345
|USDJPYb
|-88
|USDCADb
|-18
|EURJPYb
|-68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|24K
|GBPJPYb
|-731
|EURUSDb
|4.5K
|USDJPYb
|-2.5K
|USDCADb
|-275
|EURJPYb
|-986
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +101.17 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +69.89 USD
Макс. убыток в серии: -164.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
