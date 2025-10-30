СигналыРазделы
AMD Multishot V1 MONEX
Komang Putra Riswanjaya

AMD Multishot V1 MONEX

Komang Putra Riswanjaya
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 33%
Monex-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
67 (54.03%)
Убыточных трейдов:
57 (45.97%)
Лучший трейд:
101.17 USD
Худший трейд:
-59.45 USD
Общая прибыль:
2 169.18 USD (79 659 pips)
Общий убыток:
-1 663.03 USD (56 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (69.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.09 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
55.91%
Макс. загрузка депозита:
17.57%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.72
Длинных трейдов:
76 (61.29%)
Коротких трейдов:
48 (38.71%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
4.08 USD
Средняя прибыль:
32.38 USD
Средний убыток:
-29.18 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-164.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-194.58 USD (4)
Прирост в месяц:
12.58%
Годовой прогноз:
152.64%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
111.58 USD
Максимальная:
294.74 USD (24.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.95% (294.61 USD)
По эквити:
2.29% (49.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 41
GBPJPYb 27
EURUSDb 16
USDJPYb 15
USDCADb 14
EURJPYb 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 393
GBPJPYb -58
EURUSDb 345
USDJPYb -88
USDCADb -18
EURJPYb -68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 24K
GBPJPYb -731
EURUSDb 4.5K
USDJPYb -2.5K
USDCADb -275
EURJPYb -986
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.17 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +69.89 USD
Макс. убыток в серии: -164.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Akun Monex EA Multishot V1.
Нет отзывов
2025.10.30 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.7% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
