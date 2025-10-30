- 자본
- 축소
트레이드:
124
이익 거래:
67 (54.03%)
손실 거래:
57 (45.97%)
최고의 거래:
101.17 USD
최악의 거래:
-59.45 USD
총 수익:
2 169.18 USD (79 659 pips)
총 손실:
-1 663.08 USD (56 123 pips)
연속 최대 이익:
9 (69.89 USD)
연속 최대 이익:
200.09 USD (3)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
42.30%
최대 입금량:
17.57%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.72
롱(주식매수):
76 (61.29%)
숏(주식차입매도):
48 (38.71%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
4.08 USD
평균 이익:
32.38 USD
평균 손실:
-29.18 USD
연속 최대 손실:
5 (-164.62 USD)
연속 최대 손실:
-194.58 USD (4)
월별 성장률:
13.73%
연간 예측:
166.55%
Algo 트레이딩:
70%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
111.58 USD
최대한의:
294.74 USD (24.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.95% (294.61 USD)
자본금별:
2.29% (49.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|41
|GBPJPYb
|27
|EURUSDb
|16
|USDJPYb
|15
|USDCADb
|14
|EURJPYb
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|393
|GBPJPYb
|-58
|EURUSDb
|345
|USDJPYb
|-88
|USDCADb
|-18
|EURJPYb
|-68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|24K
|GBPJPYb
|-731
|EURUSDb
|4.5K
|USDJPYb
|-2.5K
|USDCADb
|-275
|EURJPYb
|-986
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +101.17 USD
최악의 거래: -59 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +69.89 USD
연속 최대 손실: -164.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Akun Monex EA Multishot V1.
