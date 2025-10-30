SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AMD Multishot V1
Komang Putra Riswanjaya

AMD Multishot V1

Komang Putra Riswanjaya
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Monex-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
40 (52.63%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (47.37%)
En iyi işlem:
101.17 USD
En kötü işlem:
-58.01 USD
Brüt kâr:
1 219.61 USD (49 396 pips)
Brüt zarar:
-1 045.22 USD (35 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (69.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
200.09 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
86.12%
Maks. mevduat yükü:
5.25%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
42 (55.26%)
Satış işlemleri:
34 (44.74%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
2.29 USD
Ortalama kâr:
30.49 USD
Ortalama zarar:
-29.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-164.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-194.58 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.41%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.58 USD
Maksimum:
294.74 USD (24.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.95% (294.61 USD)
Varlığa göre:
1.80% (38.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 23
GBPJPYb 16
USDJPYb 11
USDCADb 10
EURUSDb 10
EURJPYb 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 285
GBPJPYb -107
USDJPYb -127
USDCADb -25
EURUSDb 221
EURJPYb -72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 18K
GBPJPYb -2.5K
USDJPYb -3.1K
USDCADb -432
EURUSDb 3.3K
EURJPYb -1.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.17 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +69.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -164.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Akun Monex EA Multishot V1.
İnceleme yok
2025.10.30 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.7% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AMD Multishot V1
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
2.1K
USD
11
63%
76
52%
86%
1.16
2.29
USD
14%
1:100
